Tin nhanh đầu ngày:
+ Hơn 80.000 tỷ đồng dành cho cải cách tiền lương năm 2027
+ Khởi công trung tâm hỗ trợ học sinh và giáo dục số tại xã Ya Hội
+ Họp trực tuyến về công tác tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Đinh Mùi 2027
+ Phường Pleiku công bố quyết định công nhận 17 trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố
+ Gia Lai có 3 dự án vào vòng bán kết Cuộc thi Khởi nghiệp Quốc gia 2026
Nhịp sống hôm nay: Gia Lai phê duyệt đầu tư 48 tỷ đồng gia cố, chống sạt lở suối Đèo
Sắc màu Việt: Sách “Tổ quốc trong tim”: Quét mã QR để nghe lại những giai điệu tự hào
Sống khỏe: Trà lá ổi có thể hỗ trợ đường huyết, tiêu hóa và tim mạch
Thời tiết hôm nay: Trời có mây, có lúc có mưa rào; nhiệt độ thấp nhất khoảng 21 độ C