(GLO)- Bản tin có các nội dung: Hơn 80.000 tỷ đồng dành cho cải cách tiền lương năm 2027; Khởi công trung tâm hỗ trợ học sinh và giáo dục số tại xã Ya Hội; Họp trực tuyến về công tác tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Đinh Mùi 2027; Trà lá ổi có thể hỗ trợ đường huyết, tiêu hóa...