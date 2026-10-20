(GLO)- Bản tin có các nội dung: Thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Gia Lai và TP. Izumisano; Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư 2 dự án bệnh viện ngoài công lập; Gia Lai được thí điểm triển khai dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng...