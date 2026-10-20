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Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư 2 dự án bệnh viện ngoài công lập

Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư 2 dự án bệnh viện ngoài công lập

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI LỆ LAN LỆ LAN TRẦN HÙNG TRẦN HÙNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Gia Lai và TP. Izumisano; Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư 2 dự án bệnh viện ngoài công lập; Gia Lai được thí điểm triển khai dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Gia Lai và TP. Izumisano

+ Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư 2 dự án bệnh viện ngoài công lập

+ Hoài Nhơn Tây khởi công 24 công trình với tổng vốn gần 76 tỷ đồng

+ Gia Lai được thí điểm triển khai dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng

+ Gần 1.300 học sinh Trường THPT Pleiku tham gia Chiến dịch "Không một mình" năm 2026

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