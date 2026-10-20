Tin nhanh đầu ngày:
+ Thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Gia Lai và TP. Izumisano
+ Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư 2 dự án bệnh viện ngoài công lập
+ Hoài Nhơn Tây khởi công 24 công trình với tổng vốn gần 76 tỷ đồng
+ Gia Lai được thí điểm triển khai dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng
+ Gần 1.300 học sinh Trường THPT Pleiku tham gia Chiến dịch "Không một mình" năm 2026
Nhịp sống hôm nay: Đẩy nhanh thủ tục, sớm thi công ô chôn lấp tạm ở Khu xử lý chất thải rắn Long Mỹ
Sắc màu Việt: Gia Lai phát triển du lịch theo hướng xanh, thông minh, giàu bản sắc
Sống khỏe: 5 thói quen ăn uống giúp tránh xa tiểu đường
Thời tiết hôm nay: Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, dự báo có mưa rào và giông rải rác