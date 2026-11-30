(GLO)- Bản tin có các nội dung: Gia Lai động thổ xây dựng cụm dự án nhà máy điện gió tổng công suất 150 MW; Muốn đột phá trong điều hành phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; Khởi công Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Song An 1; Mưa lũ gây thiệt hại khoảng 50 tỷ đồng...