(GLO)- Bản tin có các nội dung: Đồng chí Trương Văn Đạt dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại làng Hlang Ngol; Các đơn vị trường học phải chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất; Kiểm tra, nghiệm thu công trình cửa khẩu số đợt 1; Các đội bóng háo hức trước thềm Gia Lai VTV Cup 2026...