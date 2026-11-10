Tin nhanh đầu ngày:
+ Đồng chí Trương Văn Đạt dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại làng Hlang Ngol
+ Các đơn vị trường học phải chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất
+ Kiểm tra, nghiệm thu công trình cửa khẩu số đợt 1
+ Các đội bóng háo hức trước thềm Gia Lai VTV Cup 2026
Nhịp sống hôm nay: Đề Gi chủ động di dời 33 hộ dân khỏi khu vực núi Gành để phòng ngừa mưa lớn, sạt lở
Sắc màu Việt: Đưa ẩm thực trở thành trải nghiệm du lịch
Sống khỏe: Ăn quýt thế nào để bổ sung vitamin C, tăng cường sức đề kháng?
Thời tiết hôm nay: Khu vực phía Đông và giữa tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to