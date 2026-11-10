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Các đơn vị trường học phải chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Các đơn vị trường học phải chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MINH THẢO MINH THẢO CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Đồng chí Trương Văn Đạt dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại làng Hlang Ngol; Các đơn vị trường học phải chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất; Kiểm tra, nghiệm thu công trình cửa khẩu số đợt 1; Các đội bóng háo hức trước thềm Gia Lai VTV Cup 2026...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Đồng chí Trương Văn Đạt dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại làng Hlang Ngol

+ Các đơn vị trường học phải chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

+ Kiểm tra, nghiệm thu công trình cửa khẩu số đợt 1

+ Các đội bóng háo hức trước thềm Gia Lai VTV Cup 2026

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