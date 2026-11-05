Tin nhanh đầu ngày:
+ Trao tặng Huy hiệu 55 năm và 50 năm tuổi Đảng cho nguyên lãnh đạo tỉnh Gia Lai
+ Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ tiếp xúc cử tri 2 xã Vĩnh Thịnh và Vĩnh Quang
+ Tập huấn truyền thông chiến lược và công tác báo chí phục vụ APEC 2027
+ Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trường Trung cấp nghề tại xã Ia Khươl
+ 30 cán bộ Lào tham gia các lớp tập huấn nghề tại Binh đoàn 15
+ Gia Lai tổ chức không gian ẩm thực hội tụ tại Festival cồng chiêng
Nhịp sống hôm nay: Công ty CP Cảng Quy Nhơn trao hỗ trợ 13 bộ máy vi tính cho 2 xã Vĩnh Thịnh và Vĩnh Quang
Câu chuyện thể thao:
+ 11 võ sĩ Karate Gia Lai tranh tài ở Đại hội Thể thao toàn quốc
+ Lộ diện 26 cầu thủ của U23 Việt Nam tham dự Gia Lai VTV Cup 2026
Sống khỏe: Nước đun sôi để nguội nên dùng trong bao lâu để bảo đảm an toàn?
Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ mưa rào, Trung Bộ và Tây Nguyên đề phòng giông