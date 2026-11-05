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Gia Lai tổ chức không gian ẩm thực hội tụ tại Festival cồng chiêng

Gia Lai tổ chức không gian ẩm thực hội tụ tại Festival cồng chiêng

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Trao tặng Huy hiệu 55 năm và 50 năm tuổi Đảng cho nguyên lãnh đạo tỉnh Gia Lai; Tập huấn truyền thông chiến lược và công tác báo chí phục vụ APEC 2027; Gia Lai tổ chức không gian ẩm thực hội tụ tại Festival cồng chiêng...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Trao tặng Huy hiệu 55 năm và 50 năm tuổi Đảng cho nguyên lãnh đạo tỉnh Gia Lai

+ Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ tiếp xúc cử tri 2 xã Vĩnh Thịnh và Vĩnh Quang

+ Tập huấn truyền thông chiến lược và công tác báo chí phục vụ APEC 2027

+ Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trường Trung cấp nghề tại xã Ia Khươl

+ 30 cán bộ Lào tham gia các lớp tập huấn nghề tại Binh đoàn 15

+ Gia Lai tổ chức không gian ẩm thực hội tụ tại Festival cồng chiêng

10:06

Nhịp sống hôm nay: Công ty CP Cảng Quy Nhơn trao hỗ trợ 13 bộ máy vi tính cho 2 xã Vĩnh Thịnh và Vĩnh Quang

10:58

Câu chuyện thể thao:

+ 11 võ sĩ Karate Gia Lai tranh tài ở Đại hội Thể thao toàn quốc

+ Lộ diện 26 cầu thủ của U23 Việt Nam tham dự Gia Lai VTV Cup 2026

12:48

Sống khỏe: Nước đun sôi để nguội nên dùng trong bao lâu để bảo đảm an toàn?

14:12

Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ mưa rào, Trung Bộ và Tây Nguyên đề phòng giông

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