(GLO)- Bản tin có các nội dung: Trao tặng Huy hiệu 55 năm và 50 năm tuổi Đảng cho nguyên lãnh đạo tỉnh Gia Lai; Tập huấn truyền thông chiến lược và công tác báo chí phục vụ APEC 2027; Gia Lai tổ chức không gian ẩm thực hội tụ tại Festival cồng chiêng...