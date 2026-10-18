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Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai sẽ tuyên dương Bí thư cấp ủy xuất sắc ở cơ sở

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai sẽ tuyên dương Bí thư cấp ủy xuất sắc ở cơ sở

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI LỆ LAN LỆ LAN TRẦN HÙNG TRẦN HÙNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai sẽ tuyên dương Bí thư cấp ủy xuất sắc ở cơ sở; Bàn về “Điện ảnh - Truyền hình - Short Video với Ẩm thực trong việc thúc đẩy du lịch”; Gia Lai có 180 thí sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2026...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai sẽ tuyên dương Bí thư cấp ủy xuất sắc ở cơ sở

+ Bàn về “Điện ảnh - Truyền hình - Short Video với Ẩm thực trong việc thúc đẩy du lịch”

+ Gia Lai có 180 thí sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2026-2027

+ 32 tân sinh viên Gia Lai nhận học bổng “Tiếp sức đến trường”

+ Đội bóng làng Chrơng vô địch Giải bóng đá nữ xã Hra năm 2026

08:26

Nhịp sống hôm nay:

+ Phường Thống Nhất phát động cuộc thi video, clip giới thiệu mô hình “Dân vận khéo”

+ Xã Ya Ma ra mắt mô hình “Cồng chiêng nhí”

10:46

Sắc màu Việt: Xã Ia Grai phục dựng Lễ Mừng chiến thắng của đồng bào Jrai

12:19

Sống khỏe: Tác dụng của cùi dừa tươi với sức khỏe?

13:57

Thời tiết hôm nay: Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, dự báo có mưa rào và giông rải rác.

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