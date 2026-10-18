Tin nhanh đầu ngày:
+ Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai sẽ tuyên dương Bí thư cấp ủy xuất sắc ở cơ sở
+ Bàn về “Điện ảnh - Truyền hình - Short Video với Ẩm thực trong việc thúc đẩy du lịch”
+ Gia Lai có 180 thí sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2026-2027
+ 32 tân sinh viên Gia Lai nhận học bổng “Tiếp sức đến trường”
+ Đội bóng làng Chrơng vô địch Giải bóng đá nữ xã Hra năm 2026
Nhịp sống hôm nay:
+ Phường Thống Nhất phát động cuộc thi video, clip giới thiệu mô hình “Dân vận khéo”
+ Xã Ya Ma ra mắt mô hình “Cồng chiêng nhí”
Sắc màu Việt: Xã Ia Grai phục dựng Lễ Mừng chiến thắng của đồng bào Jrai
Sống khỏe: Tác dụng của cùi dừa tươi với sức khỏe?
Thời tiết hôm nay: Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, dự báo có mưa rào và giông rải rác.