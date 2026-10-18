(GLO)- Bản tin có các nội dung: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai sẽ tuyên dương Bí thư cấp ủy xuất sắc ở cơ sở; Bàn về “Điện ảnh - Truyền hình - Short Video với Ẩm thực trong việc thúc đẩy du lịch”; Gia Lai có 180 thí sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2026...