(GLO)- Bản tin có các nội dung: Gia Lai tăng cường kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập; Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc làng Têng; 3 học sinh Gia Lai đạt huy chương vàng Kỳ thi Olympic Nhà Vật lý trẻ thế giới 2026...

