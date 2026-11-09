Tin nhanh đầu ngày:
+ Gia Lai tăng cường kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập
+ Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc làng Têng
+ 3 học sinh Gia Lai đạt huy chương vàng Kỳ thi Olympic Nhà Vật lý trẻ thế giới 2026
+ Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, quản lý giá dịch vụ và vệ sinh môi trường tại Festival Cồng chiêng
+ Hơn 100 xe công nông, máy cày ở xã Ia Ly được dán phản quang
Nhịp sống hôm nay: Học sinh trải nghiệm làm Kiểm lâm tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh
Sắc màu Việt: “Gia Lai - Những sắc màu văn hóa”
Sống khỏe: Rau đay: Nguồn bổ sung chất xơ, sắt và vitamin từ bữa cơm gia đình
Thời tiết hôm nay: Ngày 9-11 đến sáng 10-11, khu vực phía Đông Bắc tỉnh có mưa vừa, mưa to đến rất to