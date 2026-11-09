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3 học sinh Gia Lai đạt huy chương vàng Kỳ thi Olympic Nhà Vật lý trẻ thế giới 2026

3 học sinh Gia Lai đạt huy chương vàng Kỳ thi Olympic Nhà Vật lý trẻ thế giới 2026

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Gia Lai tăng cường kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập; Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc làng Têng; 3 học sinh Gia Lai đạt huy chương vàng Kỳ thi Olympic Nhà Vật lý trẻ thế giới 2026...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Gia Lai tăng cường kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập

+ Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc làng Têng

+ 3 học sinh Gia Lai đạt huy chương vàng Kỳ thi Olympic Nhà Vật lý trẻ thế giới 2026

+ Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, quản lý giá dịch vụ và vệ sinh môi trường tại Festival Cồng chiêng

+ Hơn 100 xe công nông, máy cày ở xã Ia Ly được dán phản quang

08:37

Nhịp sống hôm nay: Học sinh trải nghiệm làm Kiểm lâm tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

09:56

Sắc màu Việt: “Gia Lai - Những sắc màu văn hóa”

11:53

Sống khỏe: Rau đay: Nguồn bổ sung chất xơ, sắt và vitamin từ bữa cơm gia đình

13:15

Thời tiết hôm nay: Ngày 9-11 đến sáng 10-11, khu vực phía Đông Bắc tỉnh có mưa vừa, mưa to đến rất to

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