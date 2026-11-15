(GLO)- Bản tin có các nội dung: Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu đồng bộ dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên đạt tối thiểu 98% trước 30-11; Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra 5 dự án, làm việc với 7 xã, phường; 100 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 giúp dân Ia Hiao xây dựng nơi ở mới...