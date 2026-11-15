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Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra 5 dự án, làm việc với 7 xã, phường

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra 5 dự án, làm việc với 7 xã, phường

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MINH THẢO MINH THẢO CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu đồng bộ dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên đạt tối thiểu 98% trước 30-11; Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra 5 dự án, làm việc với 7 xã, phường; 100 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 giúp dân Ia Hiao xây dựng nơi ở mới...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu đồng bộ dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên đạt tối thiểu 98% trước 30-11

+ Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra 5 dự án, làm việc với 7 xã, phường

+ Bệnh viện Đa khoa Gia Lai triển khai kỹ thuật điều trị suy giãn tĩnh mạch bằng Laser nội mạch

+ Sôi nổi các hoạt động thể thao chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

+ 100 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 giúp dân Ia Hiao xây dựng nơi ở mới

09:02

Nhịp sống hôm nay: Đak Pơ ra mắt mô hình "Nơi tạm lánh hỗ trợ người bị bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực gia đình"

10:02

Sắc màu Việt: Phú Thiện phục dựng nghi thức cúng Vua Gió Pơtao Angin

12:17

Sống khỏe: Vì sao nên bổ sung trứng vào thực đơn buổi sáng?

13:38

Thời tiết hôm nay: Pleiku, tỉnh Gia Lai, nhiệt độ khoảng 22-30 độ C

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