Tin nhanh đầu ngày:
+ Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu đồng bộ dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên đạt tối thiểu 98% trước 30-11
+ Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra 5 dự án, làm việc với 7 xã, phường
+ Bệnh viện Đa khoa Gia Lai triển khai kỹ thuật điều trị suy giãn tĩnh mạch bằng Laser nội mạch
+ Sôi nổi các hoạt động thể thao chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
+ 100 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 giúp dân Ia Hiao xây dựng nơi ở mới
Nhịp sống hôm nay: Đak Pơ ra mắt mô hình "Nơi tạm lánh hỗ trợ người bị bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực gia đình"
Sắc màu Việt: Phú Thiện phục dựng nghi thức cúng Vua Gió Pơtao Angin
Sống khỏe: Vì sao nên bổ sung trứng vào thực đơn buổi sáng?
Thời tiết hôm nay: Pleiku, tỉnh Gia Lai, nhiệt độ khoảng 22-30 độ C