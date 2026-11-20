Tin nhanh đầu ngày:
+ Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp công dân định kỳ tháng 11-2026
+ Xếp loại cán bộ năm 2026: Không cộng dồn kết quả các quý
+ Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tham quan mô hình tưới tiết kiệm tại Gia Lai
+ Becamex Bình Định đầu tư hơn 100 tỷ đồng phát triển hạ tầng xã hội tại khu công nghiệp
+ Gia Lai giám sát an toàn thực phẩm tại các cơ sở phục vụ Hội nghị ISOM APEC 2027
Nhịp sống hôm nay: Giá xăng dầu đồng loạt giảm, xăng E5 RON92 còn 18.576 đồng/lít từ chiều 19-11
Sắc màu Việt: "Concert quốc gia" Muôn sắc Việt Nam chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam dự kiến có 50.000 khán giả
Sống khỏe: Trứng chiên ngải cứu: Món ngon dân dã, bổ sung dưỡng chất cho bữa ăn
Thời tiết hôm nay: Khu vực phía Đông Gia Lai từ 20-22 độ C; khu vực phía Tây từ 15-17 độ C