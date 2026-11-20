(GLO)- Bản tin có các nội dung: Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp công dân định kỳ tháng 11-2026; Xếp loại cán bộ năm 2026: Không cộng dồn kết quả các quý; Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tham quan mô hình tưới tiết kiệm tại Gia Lai...