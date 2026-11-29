Tin nhanh đầu ngày:
+ Đổi mới tư duy, phương thức điều hành để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số
+ Gia Lai đầu tư 90 tỷ đồng xây dựng phòng thí nghiệm công nghệ sinh học
+ Phường Pleiku chi trả chế độ an dưỡng cho 281 cán bộ quân đội nghỉ hưu
+ Mưa lớn gây ngập nhiều khu dân cư, di dời 127 hộ dân đến nơi an toàn
+ Thí sinh Trần Quốc Huy giành giải nhất Hội thi Thủ lĩnh sinh viên tỉnh Gia Lai năm 2026
Nhịp sống hôm nay: Nhóm Từ thiện Chư Prông vận động 19,1 triệu đồng hỗ trợ gia đình sản phụ sinh ba
Sắc màu Việt: Đúc cồng chiêng trên cao nguyên
Sống khỏe: Bánh mì nguyên cám tốt cho sức khỏe, nhưng những ai nên hạn chế?
Thời tiết hôm nay: Ngày 29-11, Trung Bộ mưa lớn, Gia Lai cảnh báo ngập lụt và sạt lở