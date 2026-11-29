(GLO)- Bản tin có các nội dung: Đổi mới tư duy, phương thức điều hành để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số; Gia Lai đầu tư 90 tỷ đồng xây dựng phòng thí nghiệm công nghệ sinh học; Mưa lớn gây ngập nhiều khu dân cư, di dời 127 hộ dân đến nơi an toàn...