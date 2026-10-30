(GLO)- Bản tin có các nội dung: Gia Lai khánh thành đường băng số 2 sân bay Phù Cát, đón chuyến bay quốc tế; Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm, tặng quà cho người dân khu tái định cư Núi Cấm; Tăng cường khả năng chống chịu với thiên tai và biến đổi khí hậu; Xuất siêu ước đạt hơn 2,27 tỷ USD...

