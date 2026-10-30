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Gia Lai khánh thành đường băng số 2 sân bay Phù Cát, đón chuyến bay quốc tế

Gia Lai khánh thành đường băng số 2 sân bay Phù Cát, đón chuyến bay quốc tế

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MINH DIỆN MINH DIỆN HOÀI THƯƠNG HOÀI THƯƠNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Gia Lai khánh thành đường băng số 2 sân bay Phù Cát, đón chuyến bay quốc tế; Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm, tặng quà cho người dân khu tái định cư Núi Cấm; Tăng cường khả năng chống chịu với thiên tai và biến đổi khí hậu; Xuất siêu ước đạt hơn 2,27 tỷ USD...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Gia Lai khánh thành đường băng số 2 sân bay Phù Cát, đón chuyến bay quốc tế

+ Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng thăm, tặng quà cho người dân khu tái định cư Núi Cấm

+ Tăng cường khả năng chống chịu với thiên tai và biến đổi khí hậu

+ Xuất siêu ước đạt hơn 2,27 tỷ USD

+ Phát động Cuộc thi thiết kế đèn hoa đăng thân thiện môi trường

+ KDang công bố các quyết định về công tác tổ chức, cán bộ

10:45

Nhịp sống hôm nay: Đoàn KT-QP 75 nâng cao tay nghề cho công nhân dân tộc thiểu số

12:20

Sắc màu Việt: Nghiệm thu nhiệm vụ nghiên cứu, bảo tồn, phát huy di sản tư liệu bộ Đại tạng kinh Gia Hưng và mộc bản ở chùa Thập Tháp

13:47

Sống khỏe: Hạt óc chó hay bí ngô tốt hơn cho đường huyết?

15:15

Thời tiết hôm nay: 13 tỉnh ven biển chủ động ứng phó gió giật cấp 9, sóng cao 4 m

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