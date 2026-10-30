Tin nhanh đầu ngày:
+ Gia Lai khánh thành đường băng số 2 sân bay Phù Cát, đón chuyến bay quốc tế
+ Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng thăm, tặng quà cho người dân khu tái định cư Núi Cấm
+ Tăng cường khả năng chống chịu với thiên tai và biến đổi khí hậu
+ Xuất siêu ước đạt hơn 2,27 tỷ USD
+ Phát động Cuộc thi thiết kế đèn hoa đăng thân thiện môi trường
+ KDang công bố các quyết định về công tác tổ chức, cán bộ
Nhịp sống hôm nay: Đoàn KT-QP 75 nâng cao tay nghề cho công nhân dân tộc thiểu số
Sắc màu Việt: Nghiệm thu nhiệm vụ nghiên cứu, bảo tồn, phát huy di sản tư liệu bộ Đại tạng kinh Gia Hưng và mộc bản ở chùa Thập Tháp
Sống khỏe: Hạt óc chó hay bí ngô tốt hơn cho đường huyết?
Thời tiết hôm nay: 13 tỉnh ven biển chủ động ứng phó gió giật cấp 9, sóng cao 4 m