Tin nhanh đầu ngày:
+ Gia Lai thành lập Tổ nghiên cứu chuyên sâu về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ
+ Khởi công tổ hợp chăn nuôi heo 3.615 tỷ đồng tại xã Pờ Tó
+ Gia Lai đầu tư 3,5 tỷ đồng Trạm bơm thu gom nước thải khu vực Nhơn Lý
+ Hơn 1.000 học sinh, vận động viên hưởng ứng Giải chạy trực tuyến vì cộng đồng UpRace 2026
+ Gia Lai giành 12 huy chương ở Giải Kickboxing quốc gia
Nhịp sống hôm nay: Trao tặng 50 xe lăn cho người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam tại Tây Gia Lai
Sắc màu Việt: Âm vọng cồng chiêng trước mùa lễ hội
Sống khỏe: 4 món ăn để lâu bên ngoài dễ gây ngộ độc
Thời tiết hôm nay: Vùng biển Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào, giông rải rác