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Khởi công tổ hợp chăn nuôi heo 3.615 tỷ đồng tại xã Pờ Tó

Khởi công tổ hợp chăn nuôi heo 3.615 tỷ đồng tại xã Pờ Tó

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MAI TRANG MAI TRANG MINH DIỆN MINH DIỆN

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Gia Lai thành lập Tổ nghiên cứu chuyên sâu về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; Khởi công tổ hợp chăn nuôi heo 3.615 tỷ đồng tại xã Pờ Tó; Gia Lai đầu tư 3,5 tỷ đồng Trạm bơm thu gom nước thải khu vực Nhơn Lý...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Gia Lai thành lập Tổ nghiên cứu chuyên sâu về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

+ Khởi công tổ hợp chăn nuôi heo 3.615 tỷ đồng tại xã Pờ Tó

+ Gia Lai đầu tư 3,5 tỷ đồng Trạm bơm thu gom nước thải khu vực Nhơn Lý

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