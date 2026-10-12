(GLO)- Bản tin có các nội dung: Gia Lai thành lập Tổ nghiên cứu chuyên sâu về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; Khởi công tổ hợp chăn nuôi heo 3.615 tỷ đồng tại xã Pờ Tó; Gia Lai đầu tư 3,5 tỷ đồng Trạm bơm thu gom nước thải khu vực Nhơn Lý...