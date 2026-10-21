Tin nhanh đầu ngày:
+ Gia Lai thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản trong phát triển đô thị và nông nghiệp công nghệ cao
+ Mời gọi nhà đầu tư tham gia xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Canh Vinh 3
+ Gia Lai quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, tăng tốc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội
+ Tổng kết Dự án hỗ trợ kỹ thuật bảo tồn thiên nhiên tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh
+ Xã Đak Đoa vận động hơn 620 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”
Nhịp sống hôm nay: Công an Ia Pa hỗ trợ người chuyển nhầm hơn 22 triệu đồng nhận lại tiền
Sắc màu Việt: Lập hồ sơ đề nghị UNESCO cùng kỷ niệm 700 năm ngày sinh Đại danh y Tuệ Tĩnh
Sống khỏe: Những dấu hiệu ung thư tuyến giáp người trẻ không nên bỏ qua
Thời tiết hôm nay: Nhiệt độ khu vực Pleiku dự báo khoảng 20-31 độ C; khu vực Quy Nhơn khoảng 25–32 độ C