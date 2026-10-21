(GLO)- Bản tin có các nội dung: Gia Lai thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản trong phát triển đô thị và nông nghiệp công nghệ cao; Mời gọi nhà đầu tư tham gia xây dựng hạ tầng CCN Canh Vinh 3; Gia Lai quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, tăng tốc thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH...