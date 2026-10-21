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Gia Lai thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản trong phát triển đô thị và nông nghiệp công nghệ cao

Gia Lai thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản trong phát triển đô thị và nông nghiệp công nghệ cao

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG HẢI HÀ HẢI HÀ

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Gia Lai thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản trong phát triển đô thị và nông nghiệp công nghệ cao; Mời gọi nhà đầu tư tham gia xây dựng hạ tầng CCN Canh Vinh 3; Gia Lai quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, tăng tốc thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Gia Lai thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản trong phát triển đô thị và nông nghiệp công nghệ cao

+ Mời gọi nhà đầu tư tham gia xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Canh Vinh 3

+ Gia Lai quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, tăng tốc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

+ Tổng kết Dự án hỗ trợ kỹ thuật bảo tồn thiên nhiên tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

+ Xã Đak Đoa vận động hơn 620 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

10:43

Nhịp sống hôm nay: Công an Ia Pa hỗ trợ người chuyển nhầm hơn 22 triệu đồng nhận lại tiền

11:49

Sắc màu Việt: Lập hồ sơ đề nghị UNESCO cùng kỷ niệm 700 năm ngày sinh Đại danh y Tuệ Tĩnh

14:00

Sống khỏe: Những dấu hiệu ung thư tuyến giáp người trẻ không nên bỏ qua

15:16

Thời tiết hôm nay: Nhiệt độ khu vực Pleiku dự báo khoảng 20-31 độ C; khu vực Quy Nhơn khoảng 25–32 độ C

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