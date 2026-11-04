Tin nhanh đầu ngày:
+ Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương dự sinh hoạt Chi bộ làng Kon Bông
+ Trao đổi hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo với các đối tác Australia
+ Gia Lai đẩy nhanh di dời doanh nghiệp tại các cụm công nghiệp Nhơn Bình, Quang Trung
+ 2 đội tuyển Gia Lai giành giải nhì Olympic Trí tuệ nhân tạo khu vực miền Trung
+ Cả nước giảm gần 17% số vụ tai nạn giao thông trong 10 tháng
Nhịp sống hôm nay: 70 chủ xe công nông xã Al Bá cam kết chấp hành quy định an toàn giao thông
Sắc màu Việt: Chư Ðang Ya vào mùa hội
Sống khỏe: Cà tím hỗ trợ kiểm soát cân nặng
Thời tiết hôm nay: Khu vực Quy Nhơn có nhiệt độ thấp nhất khoảng 25 độ C, cao nhất 29 độ C