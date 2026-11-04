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Gia Lai đẩy nhanh di dời doanh nghiệp tại các cụm công nghiệp Nhơn Bình, Quang Trung

Gia Lai đẩy nhanh di dời doanh nghiệp tại các cụm công nghiệp Nhơn Bình, Quang Trung

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG NGỌC DUNG NGỌC DUNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương dự sinh hoạt Chi bộ làng Kon Bông; Trao đổi hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo với các đối tác Australia; Gia Lai đẩy nhanh di dời doanh nghiệp tại các cụm công nghiệp Nhơn Bình, Quang Trung...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương dự sinh hoạt Chi bộ làng Kon Bông

+ Trao đổi hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo với các đối tác Australia

+ Gia Lai đẩy nhanh di dời doanh nghiệp tại các cụm công nghiệp Nhơn Bình, Quang Trung

+ 2 đội tuyển Gia Lai giành giải nhì Olympic Trí tuệ nhân tạo khu vực miền Trung

+ Cả nước giảm gần 17% số vụ tai nạn giao thông trong 10 tháng

09:02

Nhịp sống hôm nay: 70 chủ xe công nông xã Al Bá cam kết chấp hành quy định an toàn giao thông

10:15

Sắc màu Việt: Chư Ðang Ya vào mùa hội

11:51

Sống khỏe: Cà tím hỗ trợ kiểm soát cân nặng

13:05

Thời tiết hôm nay: Khu vực Quy Nhơn có nhiệt độ thấp nhất khoảng 25 độ C, cao nhất 29 độ C

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