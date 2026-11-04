(GLO)- Bản tin có các nội dung: Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương dự sinh hoạt Chi bộ làng Kon Bông; Trao đổi hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo với các đối tác Australia; Gia Lai đẩy nhanh di dời doanh nghiệp tại các cụm công nghiệp Nhơn Bình, Quang Trung...