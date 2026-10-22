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Tin nhanh đầu ngày:

+ Chấp thuận chủ trương đầu tư Khu du lịch sườn phía Đông núi Phương Mai

+ Hơn 60 đặc sản Gia Lai, Quảng Ngãi đến với người tiêu dùng Thủ đô từ 23-10

+ Từ 1-12, học sinh các lớp 5, 9, 12 sẽ kiểm tra cuối kỳ bằng đề chung của Sở GD&ĐT

+ Kiểm tra đường tuần tra và tiến độ thi công các công trình trọng điểm trên biên giới

+ Xã Ia O tổ chức truyền dạy đánh chiêng, chỉnh chiêng cho 40 học viên