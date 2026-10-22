Tin nhanh đầu ngày:
+ Chấp thuận chủ trương đầu tư Khu du lịch sườn phía Đông núi Phương Mai
+ Hơn 60 đặc sản Gia Lai, Quảng Ngãi đến với người tiêu dùng Thủ đô từ 23-10
+ Từ 1-12, học sinh các lớp 5, 9, 12 sẽ kiểm tra cuối kỳ bằng đề chung của Sở GD&ĐT
+ Kiểm tra đường tuần tra và tiến độ thi công các công trình trọng điểm trên biên giới
+ Xã Ia O tổ chức truyền dạy đánh chiêng, chỉnh chiêng cho 40 học viên
Nhịp sống hôm nay: Đề xuất san phẳng ngọn núi ở Quy Nhơn để tránh sạt lở
Sắc màu Việt: Nghệ thuật múa của người Cống được công nhận là di sản văn hóa quốc gia
Sống khỏe: Chuối xanh luộc có lợi gì, những ai nên bổ sung vào thực đơn?
Thời tiết hôm nay: Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và giông vài nơi, nhiệt độ cao nhất từ 31–34 độ C