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Gia Lai ngày mới

Gia Lai ngày mới Ngăn ký ức Nhịp sống buôn làng Người Gia Lai kể chuyện
Từ 1-12, học sinh các lớp 5, 9, 12 sẽ kiểm tra cuối kỳ bằng đề chung của Sở GD&ĐT

Từ 1-12, học sinh các lớp 5, 9, 12 sẽ kiểm tra cuối kỳ bằng đề chung của Sở GD&ĐT

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI TRẦN HÙNG TRẦN HÙNG LỆ LAN LỆ LAN

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Chấp thuận chủ trương đầu tư Khu du lịch sườn phía Đông núi Phương Mai; Hơn 60 đặc sản Gia Lai, Quảng Ngãi đến với người tiêu dùng Thủ đô từ 23-10; Từ 1-12, học sinh các lớp 5, 9, 12 sẽ kiểm tra cuối kỳ bằng đề chung của Sở GD&ĐT...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Chấp thuận chủ trương đầu tư Khu du lịch sườn phía Đông núi Phương Mai

+ Hơn 60 đặc sản Gia Lai, Quảng Ngãi đến với người tiêu dùng Thủ đô từ 23-10

+ Từ 1-12, học sinh các lớp 5, 9, 12 sẽ kiểm tra cuối kỳ bằng đề chung của Sở GD&ĐT

+ Kiểm tra đường tuần tra và tiến độ thi công các công trình trọng điểm trên biên giới

+ Xã Ia O tổ chức truyền dạy đánh chiêng, chỉnh chiêng cho 40 học viên

09:16

Nhịp sống hôm nay: Đề xuất san phẳng ngọn núi ở Quy Nhơn để tránh sạt lở

10:35

Sắc màu Việt: Nghệ thuật múa của người Cống được công nhận là di sản văn hóa quốc gia

12:01

Sống khỏe: Chuối xanh luộc có lợi gì, những ai nên bổ sung vào thực đơn?

13:22

Thời tiết hôm nay: Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và giông vài nơi, nhiệt độ cao nhất từ 31–34 độ C

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