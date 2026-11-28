(GLO)- Bản tin có các nội dung: Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn làm việc với Tập đoàn Baixin (Trung Quốc); Cụm thi đua số III ngành Tổ chức xây dựng Đảng tổng kết công tác thi đua năm 2026; Hơn 40,9 tỷ đồng xây dựng tuyến đường kết nối ĐH42 với đường An Nhơn - Tây đầm Thị Nại...