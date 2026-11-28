Tin nhanh đầu ngày:
+ Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn làm việc với Tập đoàn Baixin (Trung Quốc)
+ Cụm thi đua số III ngành Tổ chức xây dựng Đảng tổng kết công tác thi đua năm 2026
+ Hơn 40,9 tỷ đồng xây dựng tuyến đường kết nối ĐH42 với đường An Nhơn - Tây đầm Thị Nại
+ Gặp gỡ và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
+ 18 sản phẩm đủ điều kiện đánh giá, phân hạng OCOP 3 sao
Nhịp sống hôm nay: Thuế tỉnh Gia Lai quay thưởng chương trình “Hóa đơn may mắn”
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Thời tiết hôm nay: Gia Lai có nơi mưa rất to, biển động mạnh