(GLO)- Bản tin có các nội dung: Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu xây dựng kịch bản tăng trưởng sát thực tiễn; Phường Thống Nhất hoàn thành bầu tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2026-2031; Học sinh Gia Lai giành 2 giải ba tại Hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy cấp toàn quốc...