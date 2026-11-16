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Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu xây dựng kịch bản tăng trưởng sát thực tiễn

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu xây dựng kịch bản tăng trưởng sát thực tiễn

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG MINH THẢO MINH THẢO

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu xây dựng kịch bản tăng trưởng sát thực tiễn; Phường Thống Nhất hoàn thành bầu tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2026-2031; Học sinh Gia Lai giành 2 giải ba tại Hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy cấp toàn quốc...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu xây dựng kịch bản tăng trưởng sát thực tiễn

+ Phường Thống Nhất hoàn thành bầu tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2026-2031

+ Học sinh Gia Lai giành 2 giải ba tại Hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy cấp toàn quốc

+ 51 kỳ thủ tham gia Giải vô địch cờ tướng, cờ tướng úp doanh nhân toàn quốc năm 2026

+ Trao tặng công trình nước sinh hoạt và quà cho người dân 2 xã Chư Pưh, Ia Ko

08:50

Nhịp sống hôm nay: Ký kết quy chế phối hợp đảm bảo trật tự, ATGT trong niên vụ thu hoạch mía 2026-2027

10:15

Sắc màu Việt: Giải thưởng Tinh hoa Việt 2026 bắt đầu tiếp nhận đề cử cho 4 nhóm hạng mục

12:19

Sống khỏe: Ăn hạt sen thế nào để dễ ngủ, ngủ ngon hơn?

13:40

Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ se lạnh, Tây Nguyên và Nam Bộ đề phòng mưa giông

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