(GLO)- Bản tin có các nội dung: Xây dựng kịch bản tăng trưởng sát thực tế, khai thác hiệu quả tiềm năng từng địa phương; Gia Lai đấu giá khu đất dịch vụ du lịch hơn 2.200 m² tại Quy Nhơn Nam; Khởi công dự án chung cư Hoàng Thành - Victoria Apartments tại phường Thống Nhất...