Tin nhanh đầu ngày:
+ Xây dựng kịch bản tăng trưởng sát thực tế, khai thác hiệu quả tiềm năng từng địa phương
+ Gia Lai đấu giá khu đất dịch vụ du lịch hơn 2.200 m² tại Quy Nhơn Nam
+ Khởi công dự án chung cư Hoàng Thành - Victoria Apartments tại phường Thống Nhất
+ Công an tỉnh Gia Lai tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam
+ Xã Bình Hiệp tổ chức truy điệu, an táng 3 hài cốt liệt sĩ
Nhịp sống hôm nay: Hỗ trợ hơn 28.000 tấn xi măng làm mới, sửa chữa gần 279 km đường giao thông nông thôn
Sắc màu Việt: Xã Ya Hội phục dựng lễ hội Gầu Tào của người Mông
Sống khỏe: Lá hẹ và những lợi ích đối với hệ hô hấp cần biết
Thời tiết hôm nay: Gia Lai ngày nắng, đêm và sáng trời mát