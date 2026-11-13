Gia Lai tập trung ứng phó với mưa lũ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Tập trung ứng phó với mưa lũ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân; Gia Lai đảm bảo an toàn giao thông các tuyến đường huyết mạch trong thời gian mưa lũ; 96% thửa đất ở Gia Lai có dữ liệu được làm sạch, chuẩn hóa...

