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Gia Lai tập trung ứng phó với mưa lũ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân

Gia Lai tập trung ứng phó với mưa lũ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MINH THẢO MINH THẢO CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Tập trung ứng phó với mưa lũ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân; Gia Lai đảm bảo an toàn giao thông các tuyến đường huyết mạch trong thời gian mưa lũ; 96% thửa đất ở Gia Lai có dữ liệu được làm sạch, chuẩn hóa...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Tập trung ứng phó với mưa lũ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân

+ Gia Lai đảm bảo an toàn giao thông các tuyến đường huyết mạch trong thời gian mưa lũ

+ 96% thửa đất ở Gia Lai có dữ liệu được làm sạch, chuẩn hóa

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