Gia Lai tập trung ứng phó với mưa lũ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân

Tin nhanh đầu ngày:
+ Tập trung ứng phó với mưa lũ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân
+ Gia Lai đảm bảo an toàn giao thông các tuyến đường huyết mạch trong thời gian mưa lũ
+ 96% thửa đất ở Gia Lai có dữ liệu được làm sạch, chuẩn hóa
+ Phát động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới
+ Ban Liên lạc kháng chiến tỉnh Gia Lai tổng kết năm 2026
Nhịp sống hôm nay: Giá xăng về dưới 20.000 đồng/lít, có loại giảm gần 1.500 đồng
Sắc màu Việt: Hai nghệ sĩ trẻ ra mắt MV “Gia Lai tôi”, gửi tình yêu quê hương qua âm nhạc
Sống khỏe: 7 loại rau củ giúp cơ thể tổng hợp collagen tự nhiên
Thời tiết hôm nay: Khu vực phía Đông tỉnh cần đề phòng mưa lớn và giông trong buổi sáng