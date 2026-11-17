Tin nhanh đầu ngày:
+ Gia Lai trang trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại xã Ia Boòng
+ Gia Lai chấp thuận đầu tư 2 dự án năng lượng tái tạo có tổng vốn đầu tư hơn 2.182 tỷ đồng
+ Gia Lai phấn đấu phát triển 8.041 căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê đến năm 2030
+ Trường Đại học Quy Nhơn vào danh sách 25 cơ sở đào tạo nhân lực bán dẫn
+ Vận động 60.000 suất quà Tết Nhân ái Xuân Đinh Mùi 2027
Nhịp sống hôm nay: 11 giáo viên Gia Lai được tuyên dương tại chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026
Sắc màu Việt: Xã Ia Hrú phục dựng lễ mừng lúa mới của dân tộc Jrai
Sống khỏe: Thời điểm nào thích hợp để ăn sữa chua?
Thời tiết hôm nay: Gia Lai ngày nắng, chiều tối có mưa giông vài nơi