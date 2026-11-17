(GLO)- Bản tin có các nội dung: Gia Lai trang trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại xã Ia Boòng; Gia Lai chấp thuận đầu tư 2 dự án năng lượng tái tạo có tổng vốn đầu tư hơn 2.182 tỷ đồng; Phấn đấu phát triển 8.041 căn NƠXH, nhà ở cho thuê đến năm 2030.