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Trường Đại học Quy Nhơn giành giải nhất cuộc thi “Sinh viên thông thái 2026”

Trường Đại học Quy Nhơn giành giải nhất cuộc thi “Sinh viên thông thái 2026”

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Gia Lai triển khai thí điểm 1-3 dự án tín chỉ carbon rừng; Trường Đại học Quy Nhơn giành giải nhất cuộc thi “Sinh viên thông thái 2026”; Quân đoàn 34 tổ chức thực binh bắn đạn thật tại Gia Lai; Tăng cường vệ sinh môi trường phục vụ Festival Cồng chiêng năm 2026...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Gia Lai triển khai thí điểm 1-3 dự án tín chỉ carbon rừng

+ Trường Đại học Quy Nhơn giành giải nhất cuộc thi “Sinh viên thông thái 2026”

+ Quân đoàn 34 tổ chức thực binh bắn đạn thật tại Gia Lai

+ Gia Lai tăng cường vệ sinh môi trường phục vụ Festival Cồng chiêng năm 2026

+ Yêu cầu khắc phục sai phạm tại Trung tâm Y tế Ayun Pa

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