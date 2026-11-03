(GLO)- Bản tin có các nội dung: Gia Lai triển khai thí điểm 1-3 dự án tín chỉ carbon rừng; Trường Đại học Quy Nhơn giành giải nhất cuộc thi “Sinh viên thông thái 2026”; Quân đoàn 34 tổ chức thực binh bắn đạn thật tại Gia Lai; Tăng cường vệ sinh môi trường phục vụ Festival Cồng chiêng năm 2026...