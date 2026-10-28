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Gia Lai có nhà máy chế biến thực phẩm vốn 1.250 tỷ đồng

Gia Lai có nhà máy chế biến thực phẩm vốn 1.250 tỷ đồng

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MINH DIỆN MINH DIỆN HOÀI THƯƠNG HOÀI THƯƠNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Bảo đảm cung cấp đầy đủ vật liệu xây dựng phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia; Gia Lai có nhà máy chế biến thực phẩm vốn 1.250 tỷ đồng; Gia Lai tăng cường kiểm soát thị trường trước mùa lễ hội; Chi cục Dân số thành phòng thuộc Sở Y tế...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Bảo đảm cung cấp đầy đủ vật liệu xây dựng phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia

+ Gia Lai có nhà máy chế biến thực phẩm vốn 1.250 tỷ đồng

+ Gia Lai tăng cường kiểm soát thị trường trước mùa lễ hội

+ Sắp xếp, tổ chức lại Chi cục Dân số thành phòng thuộc Sở Y tế

+ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 tôn vinh những “Bàn tay vàng”

+ Gia Lai đăng cai Giải vô địch cờ tướng, cờ tướng úp doanh nhân toàn quốc

09:27

Nhịp sống hôm nay: Tập huấn sử dụng hình thức truyền thông mới trong công tác thông tin, tuyên truyền

10:36

Sắc màu Việt: Người Jrai làng Plei Gao C gìn giữ lễ cúng giọt nước

11:53

Sống khỏe: Có nên uống nước lá vối thường xuyên?

13:37

Thời tiết hôm nay: Cảnh báo mưa lớn, dông lốc ở nhiều khu vực

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