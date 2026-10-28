Tin nhanh đầu ngày:
+ Bảo đảm cung cấp đầy đủ vật liệu xây dựng phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia
+ Gia Lai có nhà máy chế biến thực phẩm vốn 1.250 tỷ đồng
+ Gia Lai tăng cường kiểm soát thị trường trước mùa lễ hội
+ Sắp xếp, tổ chức lại Chi cục Dân số thành phòng thuộc Sở Y tế
+ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 tôn vinh những “Bàn tay vàng”
+ Gia Lai đăng cai Giải vô địch cờ tướng, cờ tướng úp doanh nhân toàn quốc
Nhịp sống hôm nay: Tập huấn sử dụng hình thức truyền thông mới trong công tác thông tin, tuyên truyền
Sắc màu Việt: Người Jrai làng Plei Gao C gìn giữ lễ cúng giọt nước
Sống khỏe: Có nên uống nước lá vối thường xuyên?
Thời tiết hôm nay: Cảnh báo mưa lớn, dông lốc ở nhiều khu vực