(GLO)- Bản tin có các nội dung: Bảo đảm cung cấp đầy đủ vật liệu xây dựng phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia; Gia Lai có nhà máy chế biến thực phẩm vốn 1.250 tỷ đồng; Gia Lai tăng cường kiểm soát thị trường trước mùa lễ hội; Chi cục Dân số thành phòng thuộc Sở Y tế...