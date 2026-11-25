Tin nhanh đầu ngày:
+ Khởi công Nhà máy chế biến thực phẩm BAF, vốn đầu tư 1.250 tỷ đồng
+ Động thổ Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Mỹ An
+ Bảo tồn, phát huy di sản văn hóa Tây Nguyên trong mỹ thuật điêu khắc
+ Ký kết quy chế phối hợp đảm bảo trật tự, ATGT trong niên vụ mía 2026-2027
Nhịp sống hôm nay: Khẩn trương khôi phục các công trình thủy lợi bị hư hại do mưa lũ
Sắc màu Việt:
+ Gần 400 diễn viên tham dự Ngày hội giao lưu văn hóa cồng chiêng xã Ia Krêl
+ Xã Xuân An tổ chức gặp gỡ, trình diễn nghề chằm Nón ngựa Phú Gia
Sống khỏe: Bắp cải - loại rau quen thuộc có lợi cho sức khỏe xương khớp
Thời tiết hôm nay: Gia Lai nhiều mây, có mưa rào