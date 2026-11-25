(GLO)- Bản tin có các nội dung: Khởi công Nhà máy chế biến thực phẩm BAF, vốn đầu tư 1.250 tỷ đồng; Động thổ Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Mỹ An; Bảo tồn, phát huy di sản văn hóa Tây Nguyên trong mỹ thuật điêu khắc; Ký kết quy chế phối hợp đảm bảo trật tự...