Tin nhanh đầu ngày:
+ Khởi công dự án du lịch ven sông Kôn hơn 124 tỷ đồng
+ Gia Lai điều chuyển 4 cơ sở nhà, đất cho các đơn vị, địa phương quản lý
+ 100 học sinh tranh tài tại Hội thi “Gia Lai - Hành trình lịch sử, văn hóa”
+ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai hợp tác với đối tác Trung Quốc hỗ trợ điều trị ung thư
Nhịp sống hôm nay: Cô giáo trẻ Gia Lai hiến tạng, trao cơ hội sống cho 4 người bệnh
Câu chuyện thể thao: Bóng ném nữ Gia Lai hướng tới mục tiêu mới
Sống khỏe: Ăn tỏi mỗi ngày có giúp hạ huyết áp, giảm mỡ máu?
Thời tiết hôm nay: Gia Lai có nơi mưa dông, biển cần đề phòng gió giật mạnh