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Khởi công dự án du lịch ven sông Kôn hơn 124 tỷ đồng

Khởi công dự án du lịch ven sông Kôn hơn 124 tỷ đồng

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG HẢI HÀ HẢI HÀ

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Khởi công dự án du lịch ven sông Kôn hơn 124 tỷ đồng; Gia Lai điều chuyển 4 cơ sở nhà, đất cho các đơn vị, địa phương quản lý; Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai hợp tác với đối tác Trung Quốc hỗ trợ điều trị ung thư...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Khởi công dự án du lịch ven sông Kôn hơn 124 tỷ đồng

+ Gia Lai điều chuyển 4 cơ sở nhà, đất cho các đơn vị, địa phương quản lý

+ 100 học sinh tranh tài tại Hội thi “Gia Lai - Hành trình lịch sử, văn hóa”

+ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai hợp tác với đối tác Trung Quốc hỗ trợ điều trị ung thư

08:09

Nhịp sống hôm nay: Cô giáo trẻ Gia Lai hiến tạng, trao cơ hội sống cho 4 người bệnh

09:44

Câu chuyện thể thao: Bóng ném nữ Gia Lai hướng tới mục tiêu mới

12:05

Sống khỏe: Ăn tỏi mỗi ngày có giúp hạ huyết áp, giảm mỡ máu?

13:56

Thời tiết hôm nay: Gia Lai có nơi mưa dông, biển cần đề phòng gió giật mạnh

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