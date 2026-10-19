(GLO)- Bản tin có các nội dung: Khởi công dự án du lịch ven sông Kôn hơn 124 tỷ đồng; Gia Lai điều chuyển 4 cơ sở nhà, đất cho các đơn vị, địa phương quản lý; Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai hợp tác với đối tác Trung Quốc hỗ trợ điều trị ung thư...