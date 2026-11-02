Tin nhanh đầu ngày:
+ Đi học không còn là “quyền lợi” mà là “nghĩa vụ bắt buộc”
+ Giáo viên Gia Lai đạt 4 giải tại hội thảo khoa học các trường THPT chuyên
+ Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 có 100% xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế
+ 19 câu lạc bộ tham gia giao lưu dân vũ tại Quảng trường Đại Đoàn Kết
+ Hơn 100 vận động viên tranh tài giải thể thao dân tộc thiểu số tại khu vực xã Biển Hồ
Nhịp sống hôm nay: Gia Lai tổ chức đêm giao lưu âm nhạc phục vụ người dân, du khách vào tối 8-11
Câu chuyện thể thao: Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23-Gia Lai VTV Cup 2026: Hứa hẹn những trận cầu hấp dẫn
Sống khỏe: Uống trà lạc tiên như thế nào để hỗ trợ huyết áp?
Thời tiết hôm nay: Gia Lai có thể xuất hiện 1-2 đợt mưa lớn diện rộng trong tháng 11