02:30

Tin nhanh đầu ngày:

+ Đi học không còn là “quyền lợi” mà là “nghĩa vụ bắt buộc”

+ Giáo viên Gia Lai đạt 4 giải tại hội thảo khoa học các trường THPT chuyên

+ Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 có 100% xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế

+ 19 câu lạc bộ tham gia giao lưu dân vũ tại Quảng trường Đại Đoàn Kết

+ Hơn 100 vận động viên tranh tài giải thể thao dân tộc thiểu số tại khu vực xã Biển Hồ