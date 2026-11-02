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Đi học không còn là “quyền lợi” mà là “nghĩa vụ bắt buộc”

Đi học không còn là “quyền lợi” mà là “nghĩa vụ bắt buộc”

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NHƯ QUỲNH NHƯ QUỲNH TRẦN HÙNG TRẦN HÙNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Đi học không còn là “quyền lợi” mà là “nghĩa vụ bắt buộc”; Giáo viên Gia Lai đạt 4 giải tại hội thảo khoa học các trường THPT chuyên; 19 CLB tham gia giao lưu dân vũ; Gia Lai tổ chức đêm giao lưu âm nhạc phục vụ người dân, du khách vào tối 8-11...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Đi học không còn là “quyền lợi” mà là “nghĩa vụ bắt buộc”

+ Giáo viên Gia Lai đạt 4 giải tại hội thảo khoa học các trường THPT chuyên

+ Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 có 100% xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế

+ 19 câu lạc bộ tham gia giao lưu dân vũ tại Quảng trường Đại Đoàn Kết

+ Hơn 100 vận động viên tranh tài giải thể thao dân tộc thiểu số tại khu vực xã Biển Hồ

08:40

Nhịp sống hôm nay: Gia Lai tổ chức đêm giao lưu âm nhạc phục vụ người dân, du khách vào tối 8-11

09:47

Câu chuyện thể thao: Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23-Gia Lai VTV Cup 2026: Hứa hẹn những trận cầu hấp dẫn

11:26

Sống khỏe: Uống trà lạc tiên như thế nào để hỗ trợ huyết áp?

12:50

Thời tiết hôm nay: Gia Lai có thể xuất hiện 1-2 đợt mưa lớn diện rộng trong tháng 11

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