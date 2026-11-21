(GLO)- Bản tin có các nội dung: Tạm dừng tuyển dụng mới để giữ nguyên biên chế tạm giao năm 2026; Binh đoàn 15 vinh danh các tập thể, cá nhân xuất sắc và già làng, chức sắc tiêu biểu; Bàn giải pháp duy trì bền vững kết quả Dự án Hòa nhập 2b; Số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm 20,79%...