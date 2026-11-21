Tin nhanh đầu ngày:
+ Tạm dừng tuyển dụng mới để giữ nguyên biên chế tạm giao năm 2026
+ Binh đoàn 15 vinh danh các tập thể, cá nhân xuất sắc và già làng, chức sắc tiêu biểu
+ Bàn giải pháp duy trì bền vững kết quả Dự án Hòa nhập 2b
+ Gia Lai có 2 đại diện tham dự Giải Bóng đá Doanh nhân trẻ toàn quốc
+ Gia Lai: Số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm 20,79%
Nhịp sống hôm nay: Khẩn trương khắc phục tình trạng thấm, thất thoát nước tại hồ chứa nước ngọt Nhơn Châu
Sắc màu Việt: Ra mắt Travel Awards 2026: Tôn vinh những dấu ấn tiên phong của du lịch Việt
Sống khỏe: Lá giang có những lợi ích gì đối với sức khỏe?
Thời tiết hôm nay: Không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng, Gia Lai có nơi mưa to