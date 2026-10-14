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Gia Lai hướng tới top 10 cả nước về chính quyền số

Gia Lai hướng tới top 10 cả nước về chính quyền số

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MAI TRANG MAI TRANG MINH DIỆN MINH DIỆN

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại khu vực Công viên văn hóa Lê Thị Riêng; Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 2B hệ không tập trung, khóa học 2026-2027; Gia Lai hướng tới top 10 cả nước về chính quyền số...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại khu vực Công viên văn hóa Lê Thị Riêng

+ Gia Lai khẩn trương thực hiện “5 không” trong chống khai thác IUU

+ Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 2B hệ không tập trung, khóa học 2026-2027

+ Gia Lai hướng tới top 10 cả nước về chính quyền số

+ Gia Lai phê duyệt kế hoạch phòng, chống thiên tai giai đoạn 2026 - 2030

10:44

Nhịp sống hôm nay: Xã Chư Prông tổ chức Hội nghị “Tháng nghe dân nói” về tình hình an ninh trật tự

12:15

Sắc màu Việt: Vận động cung cấp tư liệu, kỷ vật lịch sử để trưng bày tại Bảo tàng Trường Sa

13:50

Sống khỏe: Trà và cà phê ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe xương?

15:04

Thời tiết hôm nay: Trung Bộ tiếp tục mưa giông, đề phòng gió giật mạnh

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