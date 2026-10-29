(GLO)- Bản tin có các nội dung: Khởi công Dự án Khu đô thị phía Tây Nam cầu Long Vân; 166 đại biểu tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; Gia Lai hướng tới phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3-5 tuổi; Con mang xe máy đi độ chế, mẹ bị phạt 5 triệu đồng...