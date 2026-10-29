Tin nhanh đầu ngày:
+ Khởi công Dự án Khu đô thị phía Tây Nam cầu Long Vân
+ 166 đại biểu tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng
+ Gia Lai hướng tới phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3-5 tuổi
+ An Lương tuyên truyền chính sách hỗ trợ giải bản tàu cá và chống khai thác IUU
+ Tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm tuyến biên giới
+ Nguyễn Thành Thoan vào chung kết môn Muay sau trận “derby Gia Lai”
+ Con mang xe máy đi độ chế, mẹ bị phạt 5 triệu đồng
Nhịp sống hôm nay: Việt Nam lần đầu có vắc xin cúm dạng xịt, trẻ sợ kim tiêm có thêm lựa chọn
Sắc màu Việt: Bánh ít lá gai - thức quà dân dã đậm tình quê của vùng đất võ
Sống khỏe: Lợi ích ít người biết của củ dền đối với tim mạch
Thời tiết hôm nay: Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và giông vài nơi