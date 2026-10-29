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Khởi công Dự án Khu đô thị phía Tây Nam cầu Long Vân

Khởi công Dự án Khu đô thị phía Tây Nam cầu Long Vân

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI TRẦN HÙNG TRẦN HÙNG NHƯ QUỲNH NHƯ QUỲNH

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Khởi công Dự án Khu đô thị phía Tây Nam cầu Long Vân; 166 đại biểu tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; Gia Lai hướng tới phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3-5 tuổi; Con mang xe máy đi độ chế, mẹ bị phạt 5 triệu đồng...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Khởi công Dự án Khu đô thị phía Tây Nam cầu Long Vân

+ 166 đại biểu tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

+ Gia Lai hướng tới phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3-5 tuổi

+ An Lương tuyên truyền chính sách hỗ trợ giải bản tàu cá và chống khai thác IUU

+ Tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm tuyến biên giới

+ Nguyễn Thành Thoan vào chung kết môn Muay sau trận “derby Gia Lai”

+ Con mang xe máy đi độ chế, mẹ bị phạt 5 triệu đồng

10:36

Nhịp sống hôm nay: Việt Nam lần đầu có vắc xin cúm dạng xịt, trẻ sợ kim tiêm có thêm lựa chọn

11:48

Sắc màu Việt: Bánh ít lá gai - thức quà dân dã đậm tình quê của vùng đất võ

13:17

Sống khỏe: Lợi ích ít người biết của củ dền đối với tim mạch

14:40

Thời tiết hôm nay: Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và giông vài nơi

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