Tin nhanh đầu ngày:
+ Gia Lai chủ động ứng phó nguy cơ hạn hán, thiếu nước do El Niño năm 2026-2027
+ Khu công nghiệp Phù Mỹ đón 2 dự án đầu tiên, vốn đầu tư 7.940 tỷ đồng
+ Đội K52 quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ
+ Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 có 77 xã đạt chuẩn nông thôn mới
+ 11 dự án, ý tưởng được chọn vào chung kết cuộc thi “Thanh niên Gia Lai khởi nghiệp sáng tạo” lần thứ II
+ Ia Phí dán phản quang miễn phí cho hơn 70 phương tiện
Nhịp sống hôm nay: Hơn 200 hội viên phụ nữ tham gia hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới
Sắc màu Việt: 950 năm Quốc Tử Giám: Lan tỏa tinh hoa đạo học, tôn vinh truyền thống hiếu học Việt Nam
Sống khỏe: Dùng chung dầu gội, sữa tắm với bố mẹ có khiến trẻ dậy thì sớm?
Thời tiết hôm nay: Trung Bộ mưa lớn, Bắc Bộ trời rét