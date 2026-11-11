(GLO)- Bản tin có các nội dung: Gia Lai chủ động ứng phó nguy cơ hạn hán, thiếu nước do El Niño năm 2026-2027; Khu công nghiệp Phù Mỹ đón 2 dự án đầu tiên, vốn đầu tư 7.940 tỷ đồng; Đội K52 quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ; Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 có 77 xã đạt chuẩn nông thôn mới...

