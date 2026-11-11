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Khu công nghiệp Phù Mỹ đón 2 dự án đầu tiên, vốn đầu tư 7.940 tỷ đồng

Khu công nghiệp Phù Mỹ đón 2 dự án đầu tiên, vốn đầu tư 7.940 tỷ đồng

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG MINH THẢO MINH THẢO

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Gia Lai chủ động ứng phó nguy cơ hạn hán, thiếu nước do El Niño năm 2026-2027; Khu công nghiệp Phù Mỹ đón 2 dự án đầu tiên, vốn đầu tư 7.940 tỷ đồng; Đội K52 quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ; Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 có 77 xã đạt chuẩn nông thôn mới...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Gia Lai chủ động ứng phó nguy cơ hạn hán, thiếu nước do El Niño năm 2026-2027

+ Khu công nghiệp Phù Mỹ đón 2 dự án đầu tiên, vốn đầu tư 7.940 tỷ đồng

+ Đội K52 quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ

+ Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 có 77 xã đạt chuẩn nông thôn mới

+ 11 dự án, ý tưởng được chọn vào chung kết cuộc thi “Thanh niên Gia Lai khởi nghiệp sáng tạo” lần thứ II

+ Ia Phí dán phản quang miễn phí cho hơn 70 phương tiện

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