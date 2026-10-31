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Runner hội tụ về Biển Hồ, sẵn sàng chinh phục đại ngàn

Runner hội tụ về Biển Hồ, sẵn sàng chinh phục đại ngàn

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI TRẦN HÙNG TRẦN HÙNG NHƯ QUỲNH NHƯ QUỲNH

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai làm việc với UBND tỉnh về các dự án đầu tư ngoài ngân sách; Hội thảo Bất động sản du lịch trong chu kỳ mới tại Gia Lai; Sôi nổi diễn đàn “Lắng nghe dân nói”; Runner hội tụ về Biển Hồ, sẵn sàng chinh phục đại ngàn…
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai làm việc với UBND tỉnh về các dự án đầu tư ngoài ngân sách

+ Hội thảo Bất động sản du lịch trong chu kỳ mới tại Gia Lai

+ Sôi nổi diễn đàn “Lắng nghe dân nói”

+ 36 học viên xã Ia Chia tham gia lớp truyền dạy đánh chiêng, chỉnh chiêng

+ Khởi công xây nhà tình nghĩa cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp

08:26

Nhịp sống hôm nay: Nhộn nhịp các dịch vụ "thời vụ" phục vụ du khách mùa lễ hội ở Chư Đang Ya

09:45

Câu chuyện thể thao: Runner hội tụ về Biển Hồ, sẵn sàng chinh phục đại ngàn

11:35

Sống khỏe: Ăn sữa chua lúc nào là tốt nhất cho đường ruột?

12:49

Thời tiết hôm nay: Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và giông vài nơi

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