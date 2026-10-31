Runner hội tụ về Biển Hồ, sẵn sàng chinh phục đại ngàn

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Tin nhanh đầu ngày:

+ Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai làm việc với UBND tỉnh về các dự án đầu tư ngoài ngân sách

+ Hội thảo Bất động sản du lịch trong chu kỳ mới tại Gia Lai

+ Sôi nổi diễn đàn “Lắng nghe dân nói”

+ 36 học viên xã Ia Chia tham gia lớp truyền dạy đánh chiêng, chỉnh chiêng

+ Khởi công xây nhà tình nghĩa cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp