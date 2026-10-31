Tin nhanh đầu ngày:
+ Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai làm việc với UBND tỉnh về các dự án đầu tư ngoài ngân sách
+ Hội thảo Bất động sản du lịch trong chu kỳ mới tại Gia Lai
+ Sôi nổi diễn đàn “Lắng nghe dân nói”
+ 36 học viên xã Ia Chia tham gia lớp truyền dạy đánh chiêng, chỉnh chiêng
+ Khởi công xây nhà tình nghĩa cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp
Nhịp sống hôm nay: Nhộn nhịp các dịch vụ "thời vụ" phục vụ du khách mùa lễ hội ở Chư Đang Ya
Câu chuyện thể thao: Runner hội tụ về Biển Hồ, sẵn sàng chinh phục đại ngàn
Sống khỏe: Ăn sữa chua lúc nào là tốt nhất cho đường ruột?
Thời tiết hôm nay: Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và giông vài nơi