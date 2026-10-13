(GLO)- Bản tin có các nội dung: Cục Hải quan yêu cầu xử lý 100% kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp; Gia Lai có 3 doanh nhân xuất sắc nhận Cúp Thánh Gióng năm 2026; Gia Lai bứt phá với 499 giải tại Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh; Bảo tàng tỉnh Gia Lai gắn mã QR cho các bảo vật quốc gia.