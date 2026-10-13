Tin nhanh đầu ngày:
+ Cục Hải quan 'hoả tốc' yêu cầu xử lý 100% kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp
+ Gia Lai có 3 doanh nhân xuất sắc nhận Cúp Thánh Gióng năm 2026
+ Gia Lai bứt phá với 499 giải tại Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh
+ Bảo tàng tỉnh Gia Lai gắn mã QR cho các bảo vật quốc gia
+ Sư đoàn 2 hoàn thành diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên, 2 cấp ngoài thực địa năm 2026
Nhịp sống hôm nay: Xử lý tài xế đỗ ô tô ngược chiều trên đường phố Quy Nhơn
Sắc màu Việt: Hà Nội sẽ tổ chức concert 60.000 khán giả dịp Ngày Văn hóa Việt Nam
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Thời tiết hôm nay: Cao nguyên Trung Bộ chiều tối có mưa rào và giông rải rác