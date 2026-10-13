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Gia Lai có 3 doanh nhân xuất sắc nhận Cúp Thánh Gióng năm 2026

Gia Lai có 3 doanh nhân xuất sắc nhận Cúp Thánh Gióng năm 2026

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI THANH BÊ NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Cục Hải quan yêu cầu xử lý 100% kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp; Gia Lai có 3 doanh nhân xuất sắc nhận Cúp Thánh Gióng năm 2026; Gia Lai bứt phá với 499 giải tại Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh; Bảo tàng tỉnh Gia Lai gắn mã QR cho các bảo vật quốc gia.
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Cục Hải quan 'hoả tốc' yêu cầu xử lý 100% kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp

+ Gia Lai có 3 doanh nhân xuất sắc nhận Cúp Thánh Gióng năm 2026

+ Gia Lai bứt phá với 499 giải tại Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh

+ Bảo tàng tỉnh Gia Lai gắn mã QR cho các bảo vật quốc gia

+ Sư đoàn 2 hoàn thành diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên, 2 cấp ngoài thực địa năm 2026

09:30

Nhịp sống hôm nay: Xử lý tài xế đỗ ô tô ngược chiều trên đường phố Quy Nhơn

10:44

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12:29

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14:02

Thời tiết hôm nay: Cao nguyên Trung Bộ chiều tối có mưa rào và giông rải rác

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