(GLO)- Bản tin có các nội dung: Gia Lai quảng bá tiềm năng, thúc đẩy hợp tác quốc tế tại Tuần lễ Hoàng Hà - Mê Công năm 2026; Bỏ điểm cộng IELTS từ năm 2028, siết phương thức xét tuyển đại học; Gia Lai rà soát việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với giáo viên...