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Bỏ điểm cộng IELTS từ năm 2028, siết phương thức xét tuyển đại học

Bỏ điểm cộng IELTS từ năm 2028, siết phương thức xét tuyển đại học

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG MINH THẢO MINH THẢO

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Gia Lai quảng bá tiềm năng, thúc đẩy hợp tác quốc tế tại Tuần lễ Hoàng Hà - Mê Công năm 2026; Bỏ điểm cộng IELTS từ năm 2028, siết phương thức xét tuyển đại học; Gia Lai rà soát việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với giáo viên...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Gia Lai quảng bá tiềm năng, thúc đẩy hợp tác quốc tế tại Tuần lễ Hoàng Hà - Mê Công năm 2026

+ Bỏ điểm cộng IELTS từ năm 2028, siết phương thức xét tuyển đại học

+ Gia Lai rà soát việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với giáo viên

+ 50 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân Ia Hiao di dời đến nơi ở mới

+ Xã Chư Pưh tổ chức Giải bán marathon lần thứ I năm 2026

08:59

Nhịp sống hôm nay: Khám, phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn

10:18

Sắc màu Việt:

+ Bảo tàng Pleiku tổ chức 2 đợt trình diễn, trải nghiệm văn hóa

+ Phường Hội Phú tổ chức lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể tại làng Ngó

12:53

Sống khỏe: Ăn gì để đôi mắt luôn khỏe mạnh?

14:20

Thời tiết hôm nay: Nhiều khu vực có mưa giông, đề phòng lốc sét

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