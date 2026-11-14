Tin nhanh đầu ngày:
+ Gia Lai quảng bá tiềm năng, thúc đẩy hợp tác quốc tế tại Tuần lễ Hoàng Hà - Mê Công năm 2026
+ Bỏ điểm cộng IELTS từ năm 2028, siết phương thức xét tuyển đại học
+ Gia Lai rà soát việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với giáo viên
+ 50 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân Ia Hiao di dời đến nơi ở mới
+ Xã Chư Pưh tổ chức Giải bán marathon lần thứ I năm 2026
Nhịp sống hôm nay: Khám, phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn
Sắc màu Việt:
+ Bảo tàng Pleiku tổ chức 2 đợt trình diễn, trải nghiệm văn hóa
+ Phường Hội Phú tổ chức lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể tại làng Ngó
Sống khỏe: Ăn gì để đôi mắt luôn khỏe mạnh?
Thời tiết hôm nay: Nhiều khu vực có mưa giông, đề phòng lốc sét