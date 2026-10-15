(GLO)- Bản tin có các nội dung: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri 13 xã, phường phía Tây tỉnh; Hoàn thành giải phóng mặt bằng cao tốc Quy Nhơn - Pleiku trong tháng 10; Dư nợ tín dụng chính sách gần 18.250 tỷ đồng; Đảng ủy phường Pleiku thành lập 13 chi bộ trực thuộc...