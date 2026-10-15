Tin nhanh đầu ngày:
+ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri 13 xã, phường phía Tây tỉnh
+ Hoàn thành giải phóng mặt bằng cao tốc Quy Nhơn - Pleiku trong tháng 10
+ Dư nợ tín dụng chính sách gần 18.250 tỷ đồng
+ Đảng ủy phường Pleiku thành lập 13 chi bộ trực thuộc
+ Đak Pơ ra mắt mô hình khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc
Nhịp sống hôm nay: Người dân mong sớm sửa đường hư hỏng sau dự án sân bay Phù Cát
Sắc màu Việt: Cát Tiến chuẩn bị lễ giỗ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực
Sống khỏe: Lợi ích bất ngờ của uống matcha vào buổi sáng
Thời tiết hôm nay: Khu vực Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C