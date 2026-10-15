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Hoàn thành giải phóng mặt bằng cao tốc Quy Nhơn - Pleiku trong tháng 10

Hoàn thành giải phóng mặt bằng cao tốc Quy Nhơn - Pleiku trong tháng 10

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI THANH BÊ NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri 13 xã, phường phía Tây tỉnh; Hoàn thành giải phóng mặt bằng cao tốc Quy Nhơn - Pleiku trong tháng 10; Dư nợ tín dụng chính sách gần 18.250 tỷ đồng; Đảng ủy phường Pleiku thành lập 13 chi bộ trực thuộc...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri 13 xã, phường phía Tây tỉnh

+ Hoàn thành giải phóng mặt bằng cao tốc Quy Nhơn - Pleiku trong tháng 10

+ Dư nợ tín dụng chính sách gần 18.250 tỷ đồng

+ Đảng ủy phường Pleiku thành lập 13 chi bộ trực thuộc

+ Đak Pơ ra mắt mô hình khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc

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