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Thẩm định hồ sơ di tích Trường Lũy Gia Lai và bảo vật quốc gia thời Champa

Thẩm định hồ sơ di tích Trường Lũy Gia Lai và bảo vật quốc gia thời Champa

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Gặp mặt cán bộ quy hoạch chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030; Phường Pleiku thu ngân sách đạt 135% kế hoạch tỉnh giao; Thẩm định hồ sơ di tích Trường Lũy Gia Lai và bảo vật quốc gia thời Champa...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Gặp mặt cán bộ quy hoạch chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030

+ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai ở các địa phương

+ Phường Pleiku thu ngân sách đạt 135% kế hoạch tỉnh giao

+ Trại giam Gia Trung kỷ niệm 50 năm ngày thành lập

+ Sư đoàn 2 phát động đợt thi đua cao điểm “80 Ngày thi đua Quyết thắng”

09:56

Nhịp sống hôm nay:

+ Thư viện Pleiku đưa sách đến hơn 500 học sinh xã Kông Chro

+ 3.034 suất quà tết trung thu dành tặng cho trẻ em và bệnh nhi nghèo, khó khăn Gia Lai.

12:12

Sắc màu Việt: Thẩm định hồ sơ di tích Trường Lũy Gia Lai và bảo vật quốc gia thời Champa

13:55

Sống khỏe: Cá biển hay cá sông nhiều dinh dưỡng hơn?

15:22

Thời tiết hôm nay: Nhiều nơi tiếp tục mưa lớn

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