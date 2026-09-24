(GLO)- Bản tin có các nội dung: Gặp mặt cán bộ quy hoạch chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030; Phường Pleiku thu ngân sách đạt 135% kế hoạch tỉnh giao; Thẩm định hồ sơ di tích Trường Lũy Gia Lai và bảo vật quốc gia thời Champa...