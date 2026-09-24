Tin nhanh đầu ngày:
+ Gặp mặt cán bộ quy hoạch chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030
+ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai ở các địa phương
+ Phường Pleiku thu ngân sách đạt 135% kế hoạch tỉnh giao
+ Trại giam Gia Trung kỷ niệm 50 năm ngày thành lập
+ Sư đoàn 2 phát động đợt thi đua cao điểm “80 Ngày thi đua Quyết thắng”
Nhịp sống hôm nay:
+ Thư viện Pleiku đưa sách đến hơn 500 học sinh xã Kông Chro
+ 3.034 suất quà tết trung thu dành tặng cho trẻ em và bệnh nhi nghèo, khó khăn Gia Lai.
Sắc màu Việt: Thẩm định hồ sơ di tích Trường Lũy Gia Lai và bảo vật quốc gia thời Champa
Sống khỏe: Cá biển hay cá sông nhiều dinh dưỡng hơn?
Thời tiết hôm nay: Nhiều nơi tiếp tục mưa lớn