Tin nhanh đầu ngày:
+ Gia Lai chốt hạn khai thác thương mại đường băng số 2 sân bay Phù Cát
+ Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, làm việc và ký kết hợp tác về khoa học, công nghệ tại Pháp
+ Bộ GD-ĐT chỉ đạo nóng về sách giáo khoa, phải điều chuyển ngay để không thiếu sách
+ Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2027 dự kiến kéo dài 7 ngày
+ Chủ động nạo vét hệ thống thoát nước, xử lý ngập cục bộ sau mưa lớn ở Quy Nhơn
Nhịp sống hôm nay: Công an xã Chư Prông nhận đỡ đầu bé gái 8 tuổi
Câu chuyện thể thao: Quy Nhơn United bước vào mùa giải mới với nhiều thử thách
Sống khỏe: Chế biến măng tây thế nào để giữ dưỡng chất?
Thời tiết hôm nay: Gia Lai có mưa vừa, mưa to và giông