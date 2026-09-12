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Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, làm việc và ký kết hợp tác về khoa học, công nghệ tại Pháp

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, làm việc và ký kết hợp tác về khoa học, công nghệ tại Pháp

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, làm việc và ký kết hợp tác về khoa học, công nghệ tại Pháp; Bộ GD-ĐT chỉ đạo nóng về sách giáo khoa, phải điều chuyển ngay để không thiếu sách; Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2027 dự kiến kéo dài 7 ngày...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Gia Lai chốt hạn khai thác thương mại đường băng số 2 sân bay Phù Cát

+ Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, làm việc và ký kết hợp tác về khoa học, công nghệ tại Pháp

+ Bộ GD-ĐT chỉ đạo nóng về sách giáo khoa, phải điều chuyển ngay để không thiếu sách

+ Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2027 dự kiến kéo dài 7 ngày

+ Chủ động nạo vét hệ thống thoát nước, xử lý ngập cục bộ sau mưa lớn ở Quy Nhơn

09:24

Nhịp sống hôm nay: Công an xã Chư Prông nhận đỡ đầu bé gái 8 tuổi

10:27

Câu chuyện thể thao: Quy Nhơn United bước vào mùa giải mới với nhiều thử thách

12:39

Sống khỏe: Chế biến măng tây thế nào để giữ dưỡng chất?

13:43

Thời tiết hôm nay: Gia Lai có mưa vừa, mưa to và giông

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