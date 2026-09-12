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Tin nhanh đầu ngày:

+ Gia Lai chốt hạn khai thác thương mại đường băng số 2 sân bay Phù Cát

+ Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, làm việc và ký kết hợp tác về khoa học, công nghệ tại Pháp

+ Bộ GD-ĐT chỉ đạo nóng về sách giáo khoa, phải điều chuyển ngay để không thiếu sách

+ Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2027 dự kiến kéo dài 7 ngày

+ Chủ động nạo vét hệ thống thoát nước, xử lý ngập cục bộ sau mưa lớn ở Quy Nhơn