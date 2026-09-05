Tin nhanh đầu ngày:
+ Hơn 734.000 học sinh Gia Lai rộn ràng bước vào năm học mới
+ Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc làm việc với Đồn Biên phòng Ia Pnôn
+ ADB tài trợ 42,76 triệu USD hiện đại hóa thủy lợi, Gia Lai là 1 trong 3 địa bàn hưởng lợi
+ Ayun Pa: Thu gần 30 triệu đồng từ phiên livestream bán nông sản đặc trưng và sản phẩm OCOP
+ Bế mạc Liên hoan, triển lãm, hội thi Sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai mở rộng lần thứ II
+ Điều khiển xe máy bằng chân trên QL 25, nam thanh niên bị tịch thu phương tiện
Nhịp sống hôm nay: Vượt dòng nước xiết trong đêm, kịp thời đưa gia đình 3 người đến nơi an toàn
Sắc màu Việt: Lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung năm 2026 có gì đặc biệt?
Sống khỏe: Uống nước ép lựu mỗi ngày có tác dụng gì cho sức khỏe?
Thời tiết hôm nay: Gia Lai có mưa giông, phía Bắc và Trung bộ còn nắng nóng