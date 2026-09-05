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Hơn 734.000 học sinh Gia Lai rộn ràng bước vào năm học mới

Hơn 734.000 học sinh Gia Lai rộn ràng bước vào năm học mới

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MINH THẢO MINH THẢO CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Hơn 734.000 học sinh Gia Lai rộn ràng bước vào năm học mới; Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc làm việc với Đồn Biên phòng Ia Pnôn; ADB tài trợ 42,76 triệu USD hiện đại hóa thủy lợi, Gia Lai cũng được hưởng lợi; Lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung năm 2026 có gì đặc biệt?...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Hơn 734.000 học sinh Gia Lai rộn ràng bước vào năm học mới

+ Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc làm việc với Đồn Biên phòng Ia Pnôn

+ ADB tài trợ 42,76 triệu USD hiện đại hóa thủy lợi, Gia Lai là 1 trong 3 địa bàn hưởng lợi

+ Ayun Pa: Thu gần 30 triệu đồng từ phiên livestream bán nông sản đặc trưng và sản phẩm OCOP

+ Bế mạc Liên hoan, triển lãm, hội thi Sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai mở rộng lần thứ II

+ Điều khiển xe máy bằng chân trên QL 25, nam thanh niên bị tịch thu phương tiện

10:20

Nhịp sống hôm nay: Vượt dòng nước xiết trong đêm, kịp thời đưa gia đình 3 người đến nơi an toàn

11:58

Sắc màu Việt: Lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung năm 2026 có gì đặc biệt?

13:23

Sống khỏe: Uống nước ép lựu mỗi ngày có tác dụng gì cho sức khỏe?

14:52

Thời tiết hôm nay: Gia Lai có mưa giông, phía Bắc và Trung bộ còn nắng nóng

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