(GLO)- Bản tin có các nội dung: Hơn 734.000 học sinh Gia Lai rộn ràng bước vào năm học mới; Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc làm việc với Đồn Biên phòng Ia Pnôn; ADB tài trợ 42,76 triệu USD hiện đại hóa thủy lợi, Gia Lai cũng được hưởng lợi; Lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung năm 2026 có gì đặc biệt?...