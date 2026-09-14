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27 dự án trọng điểm tại Gia Lai đang xúc tiến lựa chọn nhà đầu tư

27 dự án trọng điểm tại Gia Lai đang xúc tiến lựa chọn nhà đầu tư

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Hoàn thiện mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân, tiêu biểu trước ngày 15-9; 27 dự án trọng điểm tại Gia Lai đang xúc tiến lựa chọn nhà đầu tư; Gia Lai tăng cường bảo vệ hàng thông trăm tuổi và vùng chè Biển Hồ...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Hoàn thiện mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân, tiêu biểu trước ngày 15-9

+ 27 dự án trọng điểm tại Gia Lai đang xúc tiến lựa chọn nhà đầu tư

+ Gia Lai tăng cường bảo vệ hàng thông trăm tuổi và vùng chè Biển Hồ

+ Đoàn xã Đak Pơ tổ chức cuộc thi “Thanh niên với gian hàng số”

+ Lữ đoàn Vận tải 655 kết nghĩa với xã Vân Canh

+ Tiếp nhận 661 đơn vị máu từ 2 Ngày hội hiến máu tình nguyện

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