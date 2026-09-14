(GLO)- Bản tin có các nội dung: Hoàn thiện mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân, tiêu biểu trước ngày 15-9; 27 dự án trọng điểm tại Gia Lai đang xúc tiến lựa chọn nhà đầu tư; Gia Lai tăng cường bảo vệ hàng thông trăm tuổi và vùng chè Biển Hồ...