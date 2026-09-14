Tin nhanh đầu ngày:
+ Hoàn thiện mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân, tiêu biểu trước ngày 15-9
+ 27 dự án trọng điểm tại Gia Lai đang xúc tiến lựa chọn nhà đầu tư
+ Gia Lai tăng cường bảo vệ hàng thông trăm tuổi và vùng chè Biển Hồ
+ Đoàn xã Đak Pơ tổ chức cuộc thi “Thanh niên với gian hàng số”
+ Lữ đoàn Vận tải 655 kết nghĩa với xã Vân Canh
+ Tiếp nhận 661 đơn vị máu từ 2 Ngày hội hiến máu tình nguyện
Nhịp sống hôm nay: Bờ Ngoong đầu tư hơn 4 tỷ đồng nâng cấp 3 tuyến đường giao thông
Sắc màu Việt: Pháp bàn giao cho Việt Nam trống đồng Đông Sơn 2.000 năm tuổi
Sống khỏe: Ba thói quen buổi tối dễ khiến gan suy yếu
Thời tiết hôm nay: Miền Trung, Bắc Bộ mưa lớn