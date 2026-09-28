Tin nhanh đầu ngày:
+ Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, thi công tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku
+ Rà soát cơ sở giáo dục đặc thù để sắp xếp, tổ chức lại
+ Trường Đại học Quy Nhơn trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ cho 126 học viên
+ Xã Phú Thiện tổ chức trình diễn cồng chiêng và ẩm thực truyền thống
+ Ra mắt Câu lạc bộ Di sản thơ ca Bình Định tỉnh Gia Lai
Nhịp sống hôm nay: Khơi thông dòng chảy tại khu vực cầu Chợ Dinh, chủ động phòng lũ
Câu chuyện thể thao:
+ Sôi động Giải bơi biển “Quy Nhơn Nam Swim - 2026”
+ Đội bóng đá U10 Sao Việt giành vé vào chung kết toàn quốc Lotteria Challenge Cup 2026
Sống khỏe: Uống nhiều cà rốt có phải nguyên nhân gây vàng da?
Thời tiết hôm nay: Gia Lai và khu vực cao nguyên Trung Bộ khả năng xuất hiện giông mạnh