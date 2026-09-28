(GLO)- Bản tin có các nội dung: Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, thi công tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku; Rà soát cơ sở giáo dục đặc thù để sắp xếp, tổ chức lại; Xã Phú Thiện tổ chức trình diễn cồng chiêng và ẩm thực truyền thống...