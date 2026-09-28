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Rà soát cơ sở giáo dục đặc thù để sắp xếp, tổ chức lại

Rà soát cơ sở giáo dục đặc thù để sắp xếp, tổ chức lại

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, thi công tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku; Rà soát cơ sở giáo dục đặc thù để sắp xếp, tổ chức lại; Xã Phú Thiện tổ chức trình diễn cồng chiêng và ẩm thực truyền thống...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, thi công tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

+ Rà soát cơ sở giáo dục đặc thù để sắp xếp, tổ chức lại

+ Trường Đại học Quy Nhơn trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ cho 126 học viên

+ Xã Phú Thiện tổ chức trình diễn cồng chiêng và ẩm thực truyền thống

+ Ra mắt Câu lạc bộ Di sản thơ ca Bình Định tỉnh Gia Lai

08:55

Nhịp sống hôm nay: Khơi thông dòng chảy tại khu vực cầu Chợ Dinh, chủ động phòng lũ

10:01

Câu chuyện thể thao:

+ Sôi động Giải bơi biển “Quy Nhơn Nam Swim - 2026”

+ Đội bóng đá U10 Sao Việt giành vé vào chung kết toàn quốc Lotteria Challenge Cup 2026

12:13

Sống khỏe: Uống nhiều cà rốt có phải nguyên nhân gây vàng da?

13:27

Thời tiết hôm nay: Gia Lai và khu vực cao nguyên Trung Bộ khả năng xuất hiện giông mạnh

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