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Giải ngân hơn 656 tỷ đồng thực hiện các khu tái định cư vùng thiên tai

Giải ngân hơn 656 tỷ đồng thực hiện các khu tái định cư vùng thiên tai

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Giải ngân hơn 656 tỷ đồng thực hiện các khu tái định cư vùng thiên tai; Gia Lai chấp thuận đầu tư nhà máy bê tông và gạch không nung hơn 25,5 tỷ đồng; Dừng lưu thông đường đèo Bà Nam qua 2 xã Bình Dương và Phù Mỹ Đông để thi công dự án...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Đồng chí Trần Minh Sơn tiếp xã giao Đoàn đại biểu thanh niên các tỉnh của Lào và Campuchia

+ Giải ngân hơn 656 tỷ đồng thực hiện các khu tái định cư vùng thiên tai

+ Gia Lai chấp thuận đầu tư nhà máy bê tông và gạch không nung hơn 25,5 tỷ đồng

+ BĐBP Gia Lai vinh dự nhận Bằng khen của Bộ Quốc phòng

+ Gia Lai giành 11 huy chương tại Giải Vô địch Bắn nỏ, Bắn ná quốc gia năm 2026

10:32

Nhịp sống hôm nay: Dừng lưu thông đường đèo Bà Nam qua 2 xã Bình Dương và Phù Mỹ Đông để thi công dự án

11:54

Sắc màu Việt: Lễ hội “Sắc màu Hà Thanh-Rạng rỡ đôi bờ” lần thứ I sẽ diễn ra ngày 18 và 19-9

13:10

Sống khỏe: Đường hay muối, gia vị nào dễ tăng huyết áp hơn?

14:34

Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ mưa giông, Trung Bộ nắng nóng

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