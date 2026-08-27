Tin nhanh đầu ngày:
+ Đồng chí Trần Minh Sơn tiếp xã giao Đoàn đại biểu thanh niên các tỉnh của Lào và Campuchia
+ Giải ngân hơn 656 tỷ đồng thực hiện các khu tái định cư vùng thiên tai
+ Gia Lai chấp thuận đầu tư nhà máy bê tông và gạch không nung hơn 25,5 tỷ đồng
+ BĐBP Gia Lai vinh dự nhận Bằng khen của Bộ Quốc phòng
+ Gia Lai giành 11 huy chương tại Giải Vô địch Bắn nỏ, Bắn ná quốc gia năm 2026
Nhịp sống hôm nay: Dừng lưu thông đường đèo Bà Nam qua 2 xã Bình Dương và Phù Mỹ Đông để thi công dự án
Sắc màu Việt: Lễ hội “Sắc màu Hà Thanh-Rạng rỡ đôi bờ” lần thứ I sẽ diễn ra ngày 18 và 19-9
Sống khỏe: Đường hay muối, gia vị nào dễ tăng huyết áp hơn?
Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ mưa giông, Trung Bộ nắng nóng