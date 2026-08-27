(GLO)- Bản tin có các nội dung: Giải ngân hơn 656 tỷ đồng thực hiện các khu tái định cư vùng thiên tai; Gia Lai chấp thuận đầu tư nhà máy bê tông và gạch không nung hơn 25,5 tỷ đồng; Dừng lưu thông đường đèo Bà Nam qua 2 xã Bình Dương và Phù Mỹ Đông để thi công dự án...