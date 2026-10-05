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Thủ tướng Chính phủ yêu cầu rà soát chương trình phổ thông, hướng tới giảm áp lực học và thi

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu rà soát chương trình phổ thông, hướng tới giảm áp lực học và thi

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MINH THẢO MINH THẢO CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu rà soát chương trình phổ thông, hướng tới giảm áp lực học và thi; Gia Lai xếp thứ 23 về chỉ số đổi mới sáng tạo năm 2026; Tổng kết Trại sáng tạo số và trao giải Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon 2026...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Thủ tướng Chính phủ yêu cầu rà soát chương trình phổ thông, hướng tới giảm áp lực học và thi

+ Gia Lai xếp thứ 23 về chỉ số đổi mới sáng tạo năm 2026

+ Tổng kết Trại sáng tạo số và trao giải Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon 2026

+ Pleiku phấn đấu xây dựng “Phường hạt nhân về chuyển đổi số”

+ Ia Mơ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

+ Quân đoàn 34 đạt nhiều thành tích cao tại Hội thi cán bộ Đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ toàn quân năm 2026

10:55

Nhịp sống hôm nay: Gia Lai tổ chức đăng ký kết hôn lưu động cho người bị tạm giam

12:17

Câu chuyện thể thao: Điều thú vị từ tuyển triathlon Gia Lai

14:14

Sống khỏe: Berries, cam, táo: Những trái cây giàu dưỡng chất có lợi cho não

15:50

Thời tiết hôm nay: Phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, đêm 5 và ngày 6-10 có mưa rào và giông vài nơi

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