02:15

Tin nhanh đầu ngày:

+ Thủ tướng Chính phủ yêu cầu rà soát chương trình phổ thông, hướng tới giảm áp lực học và thi

+ Gia Lai xếp thứ 23 về chỉ số đổi mới sáng tạo năm 2026

+ Tổng kết Trại sáng tạo số và trao giải Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon 2026

+ Pleiku phấn đấu xây dựng “Phường hạt nhân về chuyển đổi số”

+ Ia Mơ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

+ Quân đoàn 34 đạt nhiều thành tích cao tại Hội thi cán bộ Đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ toàn quân năm 2026