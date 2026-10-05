Tin nhanh đầu ngày:
+ Thủ tướng Chính phủ yêu cầu rà soát chương trình phổ thông, hướng tới giảm áp lực học và thi
+ Gia Lai xếp thứ 23 về chỉ số đổi mới sáng tạo năm 2026
+ Tổng kết Trại sáng tạo số và trao giải Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon 2026
+ Pleiku phấn đấu xây dựng “Phường hạt nhân về chuyển đổi số”
+ Ia Mơ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
+ Quân đoàn 34 đạt nhiều thành tích cao tại Hội thi cán bộ Đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ toàn quân năm 2026
Nhịp sống hôm nay: Gia Lai tổ chức đăng ký kết hôn lưu động cho người bị tạm giam
Câu chuyện thể thao: Điều thú vị từ tuyển triathlon Gia Lai
Sống khỏe: Berries, cam, táo: Những trái cây giàu dưỡng chất có lợi cho não
Thời tiết hôm nay: Phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, đêm 5 và ngày 6-10 có mưa rào và giông vài nơi