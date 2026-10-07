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Gia Lai áp dụng mức thu tối đa đối với các dịch vụ hỗ trợ giáo dục từ ngày 15-10

Gia Lai áp dụng mức thu tối đa đối với các dịch vụ hỗ trợ giáo dục từ ngày 15-10

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MINH THẢO MINH THẢO CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Chấp thuận đầu tư Nhà máy Ethanol An Khê gần 1.742 tỷ đồng; Gia Lai áp dụng mức thu tối đa đối với các dịch vụ hỗ trợ giáo dục từ ngày 15-10; Hơn 50 nhà khoa học dự Hội thảo quốc tế về Vật lý va chạm tại ICISE...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Chấp thuận đầu tư Nhà máy Ethanol An Khê gần 1.742 tỷ đồng

+ Gia Lai áp dụng mức thu tối đa đối với các dịch vụ hỗ trợ giáo dục từ ngày 15-10

+ Hơn 50 nhà khoa học dự Hội thảo quốc tế về Vật lý va chạm tại ICISE

+ 11 dự án tham gia vòng chung kết cuộc thi “Nông dân khởi nghiệp sáng tạo”

+ Trung đoàn 66 tổ chức bắn chiến đấu cấp tiểu đội bộ binh

+ Triển khai công tác tổ chức Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai Cup 2026

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Thời tiết hôm nay: Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, chiều và tối có mưa rào, giông rải rác

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