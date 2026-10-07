Tin nhanh đầu ngày:
+ Chấp thuận đầu tư Nhà máy Ethanol An Khê gần 1.742 tỷ đồng
+ Gia Lai áp dụng mức thu tối đa đối với các dịch vụ hỗ trợ giáo dục từ ngày 15-10
+ Hơn 50 nhà khoa học dự Hội thảo quốc tế về Vật lý va chạm tại ICISE
+ 11 dự án tham gia vòng chung kết cuộc thi “Nông dân khởi nghiệp sáng tạo”
+ Trung đoàn 66 tổ chức bắn chiến đấu cấp tiểu đội bộ binh
+ Triển khai công tác tổ chức Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai Cup 2026
Nhịp sống hôm nay: Quy tập 2 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân đi làm vườn ở Gia Lai
Sắc màu Việt: Gần 800 nghệ nhân, vận động viên, diễn viên từ 11 tỉnh tham gia Ngày hội văn hóa dân tộc Mông tại Điện Biên
Sống khỏe: Lợi ích khi uống cà phê trước tập luyện
Thời tiết hôm nay: Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, chiều và tối có mưa rào, giông rải rác