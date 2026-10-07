(GLO)- Bản tin có các nội dung: Chấp thuận đầu tư Nhà máy Ethanol An Khê gần 1.742 tỷ đồng; Gia Lai áp dụng mức thu tối đa đối với các dịch vụ hỗ trợ giáo dục từ ngày 15-10; Hơn 50 nhà khoa học dự Hội thảo quốc tế về Vật lý va chạm tại ICISE...