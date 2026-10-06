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Tin nhanh đầu ngày:

+ Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư dự án siêu thị hơn 66,6 tỷ đồng tại Phù Cát

+ Khẩn trương rà soát, di dời dân vùng sạt lở núi Một

+ Phường Pleiku và Diên Hồng: Kẻ vạch vỉa hè, ưu tiên không gian cho người đi bộ

+ Gia Lai có 3 cá nhân được công nhận Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026

+ Phục dựng Lễ mừng nhà rông mới dưới chân núi lửa Chư Đang Ya vào chiều 31-10