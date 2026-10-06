Tin nhanh đầu ngày:
+ Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư dự án siêu thị hơn 66,6 tỷ đồng tại Phù Cát
+ Khẩn trương rà soát, di dời dân vùng sạt lở núi Một
+ Phường Pleiku và Diên Hồng: Kẻ vạch vỉa hè, ưu tiên không gian cho người đi bộ
+ Gia Lai có 3 cá nhân được công nhận Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026
+ Phục dựng Lễ mừng nhà rông mới dưới chân núi lửa Chư Đang Ya vào chiều 31-10
Nhịp sống hôm nay: Người dân làng chài Bãi Xép mong có công trình cấp nước tập trung
Câu chuyện thể thao:
+ Gia Lai giành 10 HCV tại Giải vô địch trẻ và vô địch thế giới võ cổ truyền Việt Nam - Italia 2026
+ CLB Quy Nhơn United bổ sung ngoại binh là cựu tuyển thủ Ai Cập
Sống khỏe: Giá đỗ và khả năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết
Thời tiết hôm nay: Thời tiết ngày 6-10: Miền Bắc trời lạnh, Trung Bộ mưa lớn