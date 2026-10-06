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Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư dự án siêu thị hơn 66,6 tỷ đồng tại Phù Cát

Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư dự án siêu thị hơn 66,6 tỷ đồng tại Phù Cát

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư dự án siêu thị hơn 66,6 tỷ đồng tại Phù Cát; Khẩn trương rà soát, di dời dân vùng sạt lở núi Một; Gia Lai có 3 cá nhân được công nhận Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư dự án siêu thị hơn 66,6 tỷ đồng tại Phù Cát

+ Khẩn trương rà soát, di dời dân vùng sạt lở núi Một

+ Phường Pleiku và Diên Hồng: Kẻ vạch vỉa hè, ưu tiên không gian cho người đi bộ

+ Gia Lai có 3 cá nhân được công nhận Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026

+ Phục dựng Lễ mừng nhà rông mới dưới chân núi lửa Chư Đang Ya vào chiều 31-10

08:21

Nhịp sống hôm nay: Người dân làng chài Bãi Xép mong có công trình cấp nước tập trung

09:42

Câu chuyện thể thao:

+ Gia Lai giành 10 HCV tại Giải vô địch trẻ và vô địch thế giới võ cổ truyền Việt Nam - Italia 2026

+ CLB Quy Nhơn United bổ sung ngoại binh là cựu tuyển thủ Ai Cập

12:25

Sống khỏe: Giá đỗ và khả năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết

13:50

Thời tiết hôm nay: Thời tiết ngày 6-10: Miền Bắc trời lạnh, Trung Bộ mưa lớn

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