(GLO)- Bản tin có các nội dung: Gia Lai chi hơn 369 tỷ đồng giải quyết chế độ sau sắp xếp bộ máy; Hơn 1.165 tỷ đồng hỗ trợ bê tông hóa và sửa chữa giao thông nông thôn; 90 ngày đêm đưa 7 trường nội trú vùng biên về đích; Giữ văn hóa biển đảo qua những đạo sắc phong...