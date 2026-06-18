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Gia Lai chi hơn 369 tỷ đồng giải quyết chế độ sau sắp xếp bộ máy

Gia Lai chi hơn 369 tỷ đồng giải quyết chế độ sau sắp xếp bộ máy

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Gia Lai chi hơn 369 tỷ đồng giải quyết chế độ sau sắp xếp bộ máy; Hơn 1.165 tỷ đồng hỗ trợ bê tông hóa và sửa chữa giao thông nông thôn; 90 ngày đêm đưa 7 trường nội trú vùng biên về đích; Giữ văn hóa biển đảo qua những đạo sắc phong...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Gia Lai chi hơn 369 tỷ đồng giải quyết chế độ sau sắp xếp bộ máy

+ Hơn 1.165 tỷ đồng hỗ trợ bê tông hóa và sửa chữa giao thông nông thôn

+ 90 ngày đêm đưa 7 trường nội trú vùng biên về đích

+ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 715 bàn giao “Nhà đồng đội” và công trình “Sao sáng buôn làng” tại xã Ia O

+ Đoàn xã Đức Cơ phối hợp tuyên truyền pháp luật cho thanh thiếu niên

09:13

Nhịp sống hôm nay: Người dân làng phong Quy Hòa đồng thuận di dời để phát triển du lịch

10:46

Sắc màu Việt: Giữ văn hóa biển đảo qua những đạo sắc phong

12:36

Sống khỏe: Ngồi thiền mỗi sáng-thói quen nhỏ, lợi ích lớn cho sức khỏe

13:59

Thời tiết hôm nay: Tại Tây Nguyên, ban ngày trời nắng, chiều tối và tối có mưa rào, giông rải rác

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