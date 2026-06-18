Tin nhanh đầu ngày:
+ Gia Lai chi hơn 369 tỷ đồng giải quyết chế độ sau sắp xếp bộ máy
+ Hơn 1.165 tỷ đồng hỗ trợ bê tông hóa và sửa chữa giao thông nông thôn
+ 90 ngày đêm đưa 7 trường nội trú vùng biên về đích
+ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 715 bàn giao “Nhà đồng đội” và công trình “Sao sáng buôn làng” tại xã Ia O
+ Đoàn xã Đức Cơ phối hợp tuyên truyền pháp luật cho thanh thiếu niên
Nhịp sống hôm nay: Người dân làng phong Quy Hòa đồng thuận di dời để phát triển du lịch
Sắc màu Việt: Giữ văn hóa biển đảo qua những đạo sắc phong
Sống khỏe: Ngồi thiền mỗi sáng-thói quen nhỏ, lợi ích lớn cho sức khỏe
Thời tiết hôm nay: Tại Tây Nguyên, ban ngày trời nắng, chiều tối và tối có mưa rào, giông rải rác