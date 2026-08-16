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Xã Đề Gi tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

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NGUYỄN QUÝ
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(GLO)- Sáng 15-8, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đề Gi (tỉnh Gia Lai) tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026.

Tham dự ngày hội có lãnh đạo địa phương, các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang cùng đông đảo người dân trên địa bàn xã.

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Bí thư Đảng ủy xã Tô Hiếu Trung phát biểu tại ngày hội. Ảnh: ĐVCC

Tại ngày hội, các đại biểu cùng ôn lại chặng đường 21 năm xây dựng và phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đánh giá những kết quả đạt được trong công tác vận động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Đồng thời, tổ chức các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, phát động thi đua và biểu dương những điển hình tiêu biểu đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc.

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Lãnh đạo xã Đề Gi tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026. ﻿Ảnh: ĐVCC

Báo cáo kết quả toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương, Trung tá Võ Ngọc Minh Toàn - Phó Trưởng Công an xã Đề Gi nêu bật những chuyển biến trong nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Qua thực tiễn triển khai, vai trò của nhân dân trong tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật ngày càng được phát huy; sự phối hợp giữa lực lượng công an với Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và địa bàn dân cư được tăng cường, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở.

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Đảng ủy xã Tô Hiếu Trung nhấn mạnh vai trò của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự.

Đồng chí đề nghị hệ thống chính trị cơ sở cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an và vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.

Dịp này, Chủ tịch UBND xã Đề Gi đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026.

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