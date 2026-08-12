Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 8

(GLO)- Chiều 12-8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 8 năm 2026, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến từ Trung tâm hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn) đến 135 điểm cầu xã, phường trên địa bàn tỉnh, với hơn 6.300 đại biểu tham dự.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ phát biểu định hướng các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thông tin, tuyên truyền thời gian đến. Ảnh: N.H

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đại diện lãnh đạo Công an tỉnh đã thông tin chuyên đề: Tình hình dân tộc, tôn giáo và an ninh nông thôn thời gian qua; những vấn đề đặt ra và trách nhiệm của cán bộ cơ sở trong tình hình mới.

Phát biểu định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ nhấn mạnh: Tháng 8 và đầu tháng 9-2026 là thời điểm diễn ra nhiều sự kiện chính trị, lịch sử quan trọng của đất nước, trọng tâm là kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026); đồng thời là thời điểm các cấp, các ngành, địa phương tập trung thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tập trung tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và triển khai các chủ trương, nghị quyết mới của Trung ương, của tỉnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: N.H

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ trọng tâm, các công trình, dự án động lực của tỉnh; chú trọng tuyên truyền các nhiệm vụ trên lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh, quyền con người, dân tộc, tôn giáo và các cuộc thi; tuyên truyền đậm nét các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh.

Bên cạnh đó, đề nghị cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở cụ thể hóa các nội dung định hướng phù hợp với từng địa bàn, đối tượng; không tuyên truyền dàn trải mà phải xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, bám sát những vấn đề nhân dân quan tâm.

Trong tổ chức thực hiện, cần chú trọng 3 yêu cầu: chủ động, kịp thời, để thông tin chính thống đi trước, định hướng dư luận; chính xác, thuyết phục, đảm bảo đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đổi mới, hiệu quả, tăng cường ứng dụng công nghệ, nền tảng số và mạng xã hội, phát huy vai trò của báo cáo viên, tuyên truyền viên và lực lượng nòng cốt ở cơ sở.

Qua đó, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.