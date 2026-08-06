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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp nhà nước Úc và New Zealand

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Úc và New Zealand từ ngày 9 đến 14-8.

Ngày 6-8, Bộ Ngoại giao phát thông cáo cho biết, nhận lời mời của Toàn quyền Úc Sam Mostyn và Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Úc và New Zealand từ ngày 9 đến 14-8.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Về quan hệ Việt Nam - Úc, lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên trao đổi, tiếp xúc. Gần đây nhất, Thủ tướng Anthony Albanese đã điện đàm chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào ngày 24-4. Cả Toàn quyền, Thủ tướng, Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Úc đã có thư chúc mừng lãnh đạo cấp cao ta dịp được Quốc hội khóa XIV tín nhiệm bầu chức danh mới.

Hai nước có trên 20 cơ chế hợp tác song phương được duy trì, trong đó có các cơ chế quan trọng như họp thường niên hai Thủ tướng, hai Bộ trưởng Ngoại giao, hai Bộ trưởng Quốc phòng và Hội nghị Đối tác kinh tế và các hợp tác giữa các địa phương.

Kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt 14,tỉ USD, trong đó xuất khẩu đạt 6,8 tỉ USD, tăng 5,6% so với cùng kỳ và nhập khẩu đạt 7,2 tỉ USD (giảm 5,3% so với cùng kỳ).

Hiện Úc là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam và Việt Nam là đối tác lớn thứ 10 của Úc. Phía Úc đã mở cửa cho quả vải, xoài, thanh long, nhãn, chanh leo, bưởi, tôm đông lạnh. Việt Nam đã mở cửa cho 7 loại quả của Úc, gồm: cam, quýt, cherry, nho, đào, xuân đào, mận việt quất.

Tính đến 31-5, các nhà đầu tư Úc có 734 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt hơn 1,9 tỉ USD, đứng thứ 22/154 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

Việt Nam có 101 dự án đầu tư sang Úc và 11 lượt điều chỉnh với tổng vốn đăng ký đạt 554,7 triệu USD, đứng thứ 11/88 địa bàn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam.

Úc là một trong những đối tác song phương cung cấp ODA không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam. Mặc dù kinh tế khó khăn, Úc tiếp tục tăng ODA cho Việt Nam. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Úc đã hỗ trợ Việt Nam tổng cộng hơn 3 tỉ AUD.

Hợp tác giáo dục tiếp tục đà phát triển mạnh. Năm 2026, với gần 25.000 sinh viên, Việt Nam đang xếp thứ 4 trong nhóm 5 nước có số lượng sinh viên theo học nhiều nhất tại Úc. Từ năm 2015, có hơn 6.000 sinh viên Úc sang Việt Nam theo chương trình Colombo mới.

Về quan hệ với New Zealand, nước này luôn khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam; coi Việt Nam là nhân tố quan trọng trong chính sách đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Đông Nam Á.

Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 12 của New Zealand, chiếm 2,1% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của New Zealand.

New Zealand là đối tác thương mại thứ 41 của Việt Nam. Theo thống kê của hải quan Việt Nam, năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với New Zealand đạt 1,5 tỉ USD, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đến New Zealand đạt 711 triệu USD, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2024. Kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ New Zealand đạt 784 triệu USD, tăng 29,8% so với cùng kỳ năm 2024. 6 tháng đầu năm 2026 đạt 844,4 triệu USD, tăng 14,6%

Việt Nam đã mở cửa thị trường cho khoai tây củ thương phẩm, thịt bò đông lạnh, quả kiwi, táo, bí ngô, dâu tây… của New Zealand.

New Zealand đã cấp phép cho xoài, thanh long, chôm chôm, chanh và bưởi của Việt Nam. Việt Nam đề xuất mở cửa thị trường cho sầu riêng, hoa cắt cành, chanh leo, vải. New Zealand đang đề nghị Việt Nam đẩy nhanh thủ tục mở cửa thị trường cho quả lê, mật ong, thịt hươu, nai.

Theo Đậu Tiến Đạt (TNO)

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