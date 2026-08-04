Bộ Ngoại giao có thêm 2 Thứ trưởng

Chiều 4-8, Bộ Ngoại giao đã tổ chức lễ công bố và trao các quyết định của Thủ tướng Lê Minh Hưng về việc điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đối với bà Nguyễn Thị Hoàng Vân và ông Nguyễn Hoàng Long.

Tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và ông Nguyễn Hoàng Long, Thứ trưởng Bộ Công thương, giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ và tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Thị Hoàng Vân được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo Bộ Ngoại giao không chỉ đáp ứng yêu cầu về công tác tổ chức, cán bộ mà còn có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Theo Bộ trưởng, ngoại giao ngày nay không chỉ góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước mà còn đóng vai trò tiên phong trong huy động nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia - dân tộc và đồng hành cùng quá trình xây dựng đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Trong bối cảnh đó, việc bổ sung những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, được đào tạo bài bản và có nhiều kinh nghiệm thực tiễn vào tập thể lãnh đạo Bộ Ngoại giao sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Hoàng Long được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng, với quá trình công tác phong phú trên nhiều cương vị, hai tân Thứ trưởng sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đổi mới, cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo bộ và toàn ngành Ngoại giao tiếp tục xây dựng nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp.

Nhận thức sâu sắc những yêu cầu ngày càng cao của công tác đối ngoại trong tình hình mới, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hoàng Vân cho biết sẽ cùng Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long không ngừng học hỏi, rèn luyện, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tận tâm, tận lực, kế thừa truyền thống vẻ vang của ngành Ngoại giao Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân sinh năm 1972, quê quán tỉnh Ninh Bình; trình độ thạc sĩ nghiên cứu phát triển, cử nhân các ngành kinh tế, tiếng Nga, tiếng Anh. Bà Vân từng có thời gian dài công tác trong lĩnh vực đối ngoại tại Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ban Đối ngoại Trung ương.

Ông Nguyễn Hoàng Long sinh năm 1976, trình độ tiến sĩ kinh tế. Ông Long công tác trong ngành Ngoại giao từ những năm 1999 và trải qua nhiều chức vụ như: Phó vụ trưởng Vụ Châu Âu, Bộ Ngoại giao; Đại sứ Việt Nam tại Ý; Phó cục trưởng, quyền Cục trưởng rồi Cục trưởng Cục Ngoại vụ; Đại sứ Việt Nam tại Anh và Bắc Ireland. Tháng 6.2024, ông được Thủ tướng điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công thương.

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao hiện nay gồm Bộ trưởng Lê Hoài Trung và các Thứ trưởng: Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Minh Vũ, Đặng Hoàng Giang, Lê Anh Tuấn, Ngô Lê Văn, Lê Thị Thu Hằng, Nguyễn Minh Hằng, Nguyễn Thị Hoàng Vân và Nguyễn Hoàng Long.

Theo Đậu Tiến Đạt (TNO)