Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm Trưởng ban Chỉ đạo chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030

(GLO)- Theo Quyết định số 822/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng làm Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 822/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2026-2030.

Cụ thể, Chương trình MTQG gồm: xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030.

Theo Quyết định số 822, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng làm Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030.

2 Phó Trưởng ban Chỉ đạo gồm: ông Trịnh Việt Hùng - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Phó Trưởng ban Thường trực) và ông Nguyễn Đình Khang - Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Các Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương gồm 16 thành viên, là đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương. Trong đó, có Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr. Đồng thời, mời 6 thành viên, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội tham gia Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG.

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương là Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030 có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành liên quan đến quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030.

Nghiên cứu, tư vấn, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030.

Bên cạnh đó, chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan, tổ chức liên quan trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến quản lý, tổ chức thực hiện; chỉ đạo, đôn đốc các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030.

Ban Chỉ đạo còn thực hiện các nhiệm vụ khác được Thủ tướng Chính phủ giao.

Cũng theo Quyết định số 822, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030 ở cấp tỉnh; thành lập hoặc kiện toàn 1 cơ quan làm nhiệm vụ thường trực, giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình, đặt tại Sở Nông nghiệp và Môi trường, bảo đảm chuyên trách, tinh gọn, hiệu quả, không làm phát sinh tổ chức bộ máy và biên chế của tỉnh, thành phố.