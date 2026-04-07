Ông Nguyễn Văn Quảng tái đắc cử chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

(GLO)- Tiếp tục kỳ họp thứ I Quốc hội khóa XVI, chiều 7-4, các đại biểu đã biểu quyết thống nhất thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Văn Quảng tiếp tục giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Theo đó, với 496/496 đại biểu (tỷ lệ 100%) có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Nguyễn Văn Quảng - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026, đại biểu Quốc hội khóa XVI tiếp tục giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngay sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã thực hiện nghi thức tuyên thệ.

Ông Nguyễn Văn Quảng tiếp tục giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: VOV

“Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, tôi - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó” - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ.

Ông Nguyễn Văn Quảng 57 tuổi, quê Hải Phòng, trình độ cao cấp lý luận chính trị, Tiến sĩ luật. Ông có nhiều năm công tác gắn liền với ngành kiểm sát, từng làm Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hải Phòng; Vụ trưởng Vụ Kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự (Viện Kiểm sát nhân dân tối cao).

Đến tháng 6-2015, ông Quảng là kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh, sau đó đảm nhiệm chức Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Viện Kiểm sát nhân dân tối cao).

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã thực hiện nghi thức tuyên thệ. Ảnh: TTXVN

Tháng 9-2018, ông Quảng đảm nhiệm cương vị Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Đến tháng 12-2019, Ban Bí thư điều động, chỉ định ông Nguyễn Văn Quảng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020.

Tháng 10-2020, ông Quảng được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025. Tháng 1-2021, tại Đại hội đại biểu toàn Quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng.

Tháng 9-2025, ông Quảng được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

Tháng 11-2025, ông Quảng được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2025-2030. Đến tháng 1-2026, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, sau đó được bầu vào Ban Bí thư khóa XIV.

Các địa phương phải đổi mới tư duy làm việc và nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

(GLO)- Kiểm tra tình hình triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH và chương trình công tác trọng tâm năm 2026 tại các xã Ia Ly, Ia Phí, Ia Khươl, Chư Păh vào ngày 5-4, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các địa phương phải đổi mới tư duy làm việc và nhận diện rõ dư địa tăng trưởng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang kiểm tra tình hình phát triển KT-XH tại các xã Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Quang và Vĩnh Sơn

(GLO)- Ngày 5-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra việc triển khai phương án phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và chương trình công tác trọng tâm năm 2026 tại các xã Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Quang và Vĩnh Sơn.

Gia Lai hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân theo hướng thực chất, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm

(GLO)- Sáng 3-4, Ban chỉ đạo triển khai Đề án phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035 tổ chức phiên họp thứ nhất. Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - chủ trì phiên họp.

Định hình không gian phát triển mới cho 6 vùng kinh tế - xã hội

(GLO)- Sáng 2-4, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến lấy ý kiến đối với các dự thảo báo cáo sơ kết và kết luận về thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị đối với 6 vùng kinh tế - xã hội, qua đó định hình không gian phát triển mới trong giai đoạn tới.

Gia Lai ký kết hợp tác với quận Yongsan và làm việc với một số doanh nghiệp tại Hàn Quốc

(GLO)- Ngày 31-3 và 1-4, tại Hàn Quốc, Đoàn công tác tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm Trưởng đoàn đã có chuỗi hoạt động đối ngoại quan trọng gồm: ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với quận Yongsan (Thủ đô Seoul) và làm việc với nhiều doanh nghiệp.

