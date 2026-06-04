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Thời sự

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương:

Đảng ủy xã Hội Sơn cần quan tâm xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh

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ĐỨC HẢI
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(GLO)- Chiều 3-6, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã làm việc với Đảng ủy xã Hội Sơn để nắm tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. 

Theo báo cáo, thời gian qua, Đảng ủy xã Hội Sơn đã tập trung củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị, đảm bảo vận hành thông suốt, hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đáp ứng yêu cầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

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Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đức Hải

Từ đầu năm 2026 đến nay, kinh tế tiếp tục duy trì ổn định, tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 4,9%; thu ngân sách nhà nước gần 8,3 tỷ đồng, đạt hơn 86% dự toán năm; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt khoảng 35%. Cùng với đó, các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm; đảm bảo đến cuối năm, xã hoàn thành 16 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội do tỉnh giao.

Việc giải quyết thủ tục hành chính được đảm bảo với tỷ lệ hồ sơ đúng hạn, trước hạn chiếm gần 98,4%; xã được xếp loại xuất sắc về Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp.

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Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hội Sơn Lê Văn Dũng báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Bình Dương

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Hội Sơn kiến nghị tỉnh quan tâm sớm bổ sung 18 biên chế còn thiếu để đảm bảo hoạt động chuyên môn ở địa phương; quan tâm đầu tư các tuyến giao thông kết nối; quan tâm đầu tư xây dựng, trùng tu, tôn tạo 2 di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn xã là Khu căn cứ cách mạng Hòn Chè và Di tích lịch sử Chiến thắng Hội Sơn; hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà rông tại 2 làng đồng bào Bahnar bị hư hỏng do bão số 13 gây ra.

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Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Bình Dương

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương đề nghị xã Hội Sơn đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; coi đây là nhiệm vụ then chốt gắn với đó là đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.

Đồng thời, cần rà soát lại đội ngũ cán bộ, công chức theo đúng năng lực, sở trường để bố trí, sắp xếp lại cho phù hợp với vị trí việc làm và đẩy mạnh chuyển đổi số để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

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Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương (thứ 7 từ phải sang) tặng quà cho Đảng ủy xã Hội Sơn. Ảnh: Đức Hải

Về phát triển kinh tế, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương lưu ý địa phương cần khai thác tốt các tiềm năng, dư địa trong phát triển nông - lâm nghiệp khi chiếm tới gần 80% cơ cấu của nền kinh tế; chú trọng đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, hữu cơ nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy nhanh công tác giảm nghèo.

Trong triển khai thực hiện, cần phân công rõ trách nhiệm cho từng cán bộ, công chức theo tinh thần 6 rõ; lấy hiệu quả công việc, chất lượng phục vụ người dân làm thước đo đánh giá, xếp loại cán bộ.

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